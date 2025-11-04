Menu
Política

Campanha Novembro Azul completa dez anos em Mato Grosso do Sul com avanços e desafios

Medo de exames, falta de hábito e "cuidar da saúde é sinal de fraqueza" estão entre os obstáculos

04 novembro 2025 - 16h55Luiz Vinicius
Campanha Novembro azul completa dez anos

A campanha de prevenção ao câncer de próstata, conhecida como Novembro Azul, completa dez anos em Mato Grosso do Sul. Instituída pela Lei nº 4.636, proposta em 2014 pelo deputado estadual Zé Teixeira em coautoria com o então deputado Marquinhos Trad, a iniciativa se consolidou como política pública permanente voltada à saúde do homem.

Mesmo após uma década, a campanha ainda enfrenta resistência. Especialistas apontam que fatores culturais e estigmas continuam afastando parte da população masculina do diagnóstico precoce. A falta de hábito de procurar atendimento médico, o medo dos exames e a crença de que “cuidar da saúde é sinal de fraqueza” estão entre os principais obstáculos.

Segundo dados do setor de saúde, o câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre homens no Brasil, representando cerca de 29% dos casos. Somente em 2023, o país registrou mais de 70 mil novos diagnósticos. Em Mato Grosso do Sul, a média é de quatro mortes por semana e 1,2 mil novos casos anuais.

Para o deputado Zé Teixeira, autor da proposta que deu origem à campanha, a conscientização ainda é o maior desafio.

"Não basta iluminar prédios de azul. É preciso iluminar a cabeça dos homens. O preconceito ainda impede muitos de buscar o diagnóstico precoce", afirmou.

O parlamentar defende que o sucesso da campanha depende da continuidade das políticas públicas e da mudança de mentalidade das novas gerações. "Se conseguirmos ampliar o diálogo com os jovens, teremos homens mais conscientes e famílias mais protegidas no futuro", destacou.

Vanguard - Sound

