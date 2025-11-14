Campo Grande abre caminho para Legendários colaborarem com Defesa Civil em calamidades

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou o Projeto de Lei 12.124/25, que institui o Programa Grupo de Voluntários de Busca e Salvamento (GVBS). A iniciativa permite que cidadãos e grupos organizados atuem de forma voluntária, não remunerada e complementar em ações de busca, salvamento, prevenção e apoio humanitário em situações de risco, desastre ou calamidade pública, bem como em áreas remotas e de difícil acesso.

O programa prevê que os voluntários atuem de forma coordenada com a Defesa Civil Municipal e demais órgãos públicos competentes, oferecendo suporte legal e estrutura de integração. Segundo o texto do projeto, o GVBS representa “um novo modelo de voluntariado: organizado, reconhecido e movido pelo amor ao próximo”.

O capitão Carlos Alberto Ladislau, chefe do Departamento de Ensino e Capacitação da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, destacou o impacto da medida em todo o Mato Grosso do Sul.

“Esse projeto vem agregar grandes valores para que possamos ter uma resposta imediata em situações calamitosas. Campo Grande e Mato Grosso do Sul ganham muito com essa iniciativa, que é única dentro da Federação. Nós agradecemos a oportunidade de participar e somar, para que possamos responder com agilidade às situações que acontecem no nosso Estado”, afirmou o capitão.

O GVBS está alinhado à Lei Federal nº 12.608/2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e incentiva a participação da sociedade civil em ações de prevenção e mitigação de desastres. O objetivo é que os voluntários possam colaborar em eventos críticos, como enchentes, incêndios, deslizamentos e desaparecimentos.

Com a aprovação do projeto, grupos como os Legendários poderão atuar de forma oficial, credenciada e integrada à Defesa Civil, fortalecendo a capacidade de resposta em situações de emergência e consolidando Campo Grande como referência nacional em voluntariado organizado e reconhecido. A proposta é de autoria do vereador Herculano Borges (Republicanos).

