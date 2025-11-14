Menu
Menu Busca sexta, 14 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
UEMS Nov25
Política

Campo Grande abre caminho para Legendários colaborarem com Defesa Civil em calamidades

As ações não são remuneradas e têm caráter voluntário e complementar

14 novembro 2025 - 10h37Vinícius Santos
Grupo Legendários na Camara CG - Grupo Legendários na Camara CG -   (Foto: Izaias Medeiros)

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou o Projeto de Lei 12.124/25, que institui o Programa Grupo de Voluntários de Busca e Salvamento (GVBS). A iniciativa permite que cidadãos e grupos organizados atuem de forma voluntária, não remunerada e complementar em ações de busca, salvamento, prevenção e apoio humanitário em situações de risco, desastre ou calamidade pública, bem como em áreas remotas e de difícil acesso.

O programa prevê que os voluntários atuem de forma coordenada com a Defesa Civil Municipal e demais órgãos públicos competentes, oferecendo suporte legal e estrutura de integração. Segundo o texto do projeto, o GVBS representa “um novo modelo de voluntariado: organizado, reconhecido e movido pelo amor ao próximo”.

O capitão Carlos Alberto Ladislau, chefe do Departamento de Ensino e Capacitação da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, destacou o impacto da medida em todo o Mato Grosso do Sul. 

“Esse projeto vem agregar grandes valores para que possamos ter uma resposta imediata em situações calamitosas. Campo Grande e Mato Grosso do Sul ganham muito com essa iniciativa, que é única dentro da Federação. Nós agradecemos a oportunidade de participar e somar, para que possamos responder com agilidade às situações que acontecem no nosso Estado”, afirmou o capitão.

O GVBS está alinhado à Lei Federal nº 12.608/2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e incentiva a participação da sociedade civil em ações de prevenção e mitigação de desastres. O objetivo é que os voluntários possam colaborar em eventos críticos, como enchentes, incêndios, deslizamentos e desaparecimentos.

Com a aprovação do projeto, grupos como os Legendários poderão atuar de forma oficial, credenciada e integrada à Defesa Civil, fortalecendo a capacidade de resposta em situações de emergência e consolidando Campo Grande como referência nacional em voluntariado organizado e reconhecido. A proposta é de autoria do vereador Herculano Borges (Republicanos).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Gerson Claro destacou que, ao manter a alíquota de 17%, o estado deixou de arrecadar entre R$ 800 milhões
Política
Gerson Claro defende manutenção da alíquota de ICMS em 17%
Ações tem sobrecarregado à Justiça -
Justiça
Gestão Adriane Lopes sobrecarrega a Justiça com cobranças de IPTU contra cidadãos
Sede do TCE-MS -
Política
TCE arquiva processo e livra ex-presidente da Câmara de Selvíria de pagar R$ 47 mil
Deputados Coronel David e João Henrique Catan, vereador Rafael Tavares e Capitão Contar
Política
Parlamentares do PL repercutem filiação de Capitão Contar pela direita em MS
Deputado estadual, Paulo Duarte
Política
Paulo Duarte confirma candidatura à reeleição no PSB, e quer fortalecer palanque de Riedel
Operação aconteceu em vários estados
Justiça
Fraudes no INSS: ex-ministro de Bolsonaro e deputados são alvos da PF
Michelle Bolsonaro e a senadora Soraya Thronicke
Política
Michelle Bolsonaro alfineta Soraya Thronicke após sabatina de Paulo Gonet
Sérgio de Paula
Política
Por maioria na Assembleia, Sérgio de Paula é indicado ao TCE-MS
Junior Mochi (MDB) -
Política
Junior Mochi analisa que palanque independente de Simone cria impasse político
Foto: Wagner Guimarães
Política
Assembleia analisa PL para atendimento de emergência adaptado a pessoas com TEA

Mais Lidas

Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
Reprodução
Cidade
Prefeitura convoca familiares de sepultados no Cemitério Santo Amaro
Local do crime -
Justiça
'Bafo' é julgado por envolvimento em assassinato ocorrido em 2022 no Aero Rancho
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas
Polícia
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas