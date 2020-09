Capital já tem 9 candidatos a prefeito registrados no TRE

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) já recebeu p registro de 10 candidaturas à prefeitura de Campo Grande. A informação foi divulgada na manhã desta quinta-feira (24), no site do Tribunal Superior Eleitoral.

No entanto, todos os registros estão ainda sob análise do Tribunal. No inpício da semana, eram contavam na plataforma apenas quatro candidatos: Dagoberto Nogueira (PDT), Esacheu Nascimento (Progressistas), Guto Scarpanti (Novo) e Marcelo Bluma (PV).

Agora contam no site os nomes de Marcelo Miglioli (Solidariedade), Pedro Kemp (PT), Márcio Fernandes (MDB), Sérgio Harfouche (Avante) e Loester Trutis (PSL). No caso do deputado federal Trutis, ele vive um imbróglio jurídico dentro de legenda.

O até então pré-candidato pelo partido, vereador Vinícius Siqueira, foi preterido pelos pares na convenção da chapa realizada no último dia 13. Na última hora, o deputado colocou seu nome e venceu pela maioria.

Porém, o vereador impetrou um pedido na Justiça para anular a convenção, pois ele alega que alguns correligionários que votaram, não poderiam. No entanto, Trutis afirmou que Sequeira mentiu no documento protocolado no Tribunal.

