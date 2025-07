Campo Grande realiza 4ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Mulher (SEMU) e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), promove no dia 24 de julho de 2025 a 4ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres.

O evento será realizado a partir das 8h no Centro de Convivência do Idoso "Vovó Ziza", localizado na Rua Joaquim Murtinho, 5160, no Bairro Tiradentes.

Com o tema "Mais Democracia. Mais Igualdade e Mais Conquistas para Todas", a conferência já conta com mais de 180 inscrições e segue com inscrições abertas para a população interessada, que podem ser feitas gratuitamente por aqui.

A programação está estruturada em três eixos principais de debate: participação política paritária e fortalecimento da democracia; enfrentamento a todas as formas de violências de gênero; e autonomia econômica e mundo do trabalho.

O objetivo da conferência é discutir e construir uma agenda de prioridades voltada às mulheres de Campo Grande, considerando as especificidades e desafios locais.

A participação é aberta a representantes de instituições públicas e privadas, movimentos sociais, universidades, conselhos de direitos, além de integrantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

O credenciamento será realizado no local, entre 8h e 10h, no dia da conferência.

