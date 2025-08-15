Menu
Menu Busca sexta, 15 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Campo Grande reforça proteção à mulher com aplicativo Proteja+Mulher

APP e Patrulha Maria da Penha reforçam segurança e acolhimento às mulheres na Capital

15 agosto 2025 - 18h56Carla Andréa

A Prefeitura de Campo Grande reafirmou, nesta quinta-feira (14), durante encontro na Governadoria, seu compromisso no enfrentamento à violência contra a mulher, apresentando avanços e novas estratégias para ampliar a segurança e o acolhimento das vítimas.

O destaque foi para o Proteja+Mulher, ferramenta tecnológica que integra a família de aplicativos Proteja+CG e oferece atendimento rápido a mulheres em situação de risco.

O Botão da Vida, presente no aplicativo, funciona como um botão de emergência acionado pelo celular. Ao ser utilizado, o sistema envia um alerta com geolocalização em tempo real para a central da Guarda Civil Metropolitana (GCM), permitindo o envio imediato da equipe mais próxima.

“Não basta acolher, é preciso oferecer meios rápidos e eficazes para salvar vidas. O Proteja+Mulher traz a tecnologia como aliada na proteção e é uma resposta concreta da Prefeitura para que nenhuma mulher fique sem amparo em momentos de perigo”, destacou a secretária executiva da Mulher, Angélica Fontanari.

Ações integradas e capacitação

O encontro contou com representantes do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Governo do Estado e Prefeitura, reforçando a importância da ação conjunta das instituições.

Ao longo de 2025, a gestão municipal ampliou e modernizou o atendimento, fortaleceu políticas públicas e executou programas de prevenção e acolhimento.

Entre as ações implementadas na Casa da Mulher Brasileira (CMB) neste ano estão:

  • Capacitações continuadas sobre atendimento humanizado e diretrizes da unidade;
  • Criação da Ouvidoria da Mulher, canal exclusivo para denúncias pelo telefone (67) 2020-1283;
  • Reforço do setor psicossocial com novas psicólogas, assistentes sociais e psicopedagogas;
  • Expansão do Projeto Recomeçar Moradia, oferecendo mais vagas de abrigo seguro.
  • O governador em exercício, José Carlos Barbosa (Barbosinha), destacou que o sucesso das ações depende da cooperação entre instituições para salvar vidas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ex-presidente Jair Bolsonaro
Política
Zanin marca início de julgamento de Bolsonaro para 2 de setembro
Ministro Alexandre Padilha durante pronunciamento
Política
EUA cancelam vistos da mulher e filha de Alexandre Padilha, ministro da saúde
Silas Malafaia é alvo de investigação da Polícia Federal
Política
Silas Malafaia é alvo de investigação da Polícia Federal
Reforma da Unidade de Saúde da Família do Jardim Aero Rancho é entregue
Política
Reforma da Unidade de Saúde da Família do Jardim Aero Rancho é entregue
Rodrigo Massuo Sacuno -
Política
Prefeito de Naviraí perde mais uma tentativa de elevar salário para R$ 35 mil
Reinaldo Azambuja durante agenda em Brasília -
Política
Resolução do PL não deve afetar apoio a Riedel, costurado em acordo por Reinaldo
Marcelo Moura Bluma -
Política
Marcelo Bluma recorre ao TRE-MS para evitar devolução de R$ 20 mil ao Tesouro
Foto: Álvaro Rezende/Secom
Economia
Contas equilibradas mantêm MS na liderança em investimentos públicos
Jorge Aparecido, presidente da Comissão dos Servidores -
Política
Valorização dos administrativos da Educação é reivindicada na Câmara de Vereadores
Foto: Izaias Medeiros
Política
Projeto contra redução das linhas de ônibus vai à segunda discussão na Câmara

Mais Lidas

O trânsito teria sido interditado após a colisão
Polícia
Acidente entre caminhões fecha BR-262 por tempo indeterminado entre a Capital e Terenos
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande
Polícia Federal esteve no condomínio de luxo do Damha
Polícia
JD1TV: Investigado pela PF, morador de condomínio de luxo 'desaparece'
O espaço foi interditado pelas equipes
Polícia
JD1TV: Vigilância Sanitária fecha restaurante de sushi no Centro de Campo Grande