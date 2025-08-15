Campo Grande reforça proteção à mulher com aplicativo Proteja+Mulher

A Prefeitura de Campo Grande reafirmou, nesta quinta-feira (14), durante encontro na Governadoria, seu compromisso no enfrentamento à violência contra a mulher, apresentando avanços e novas estratégias para ampliar a segurança e o acolhimento das vítimas.

O destaque foi para o Proteja+Mulher, ferramenta tecnológica que integra a família de aplicativos Proteja+CG e oferece atendimento rápido a mulheres em situação de risco.

O Botão da Vida, presente no aplicativo, funciona como um botão de emergência acionado pelo celular. Ao ser utilizado, o sistema envia um alerta com geolocalização em tempo real para a central da Guarda Civil Metropolitana (GCM), permitindo o envio imediato da equipe mais próxima.

“Não basta acolher, é preciso oferecer meios rápidos e eficazes para salvar vidas. O Proteja+Mulher traz a tecnologia como aliada na proteção e é uma resposta concreta da Prefeitura para que nenhuma mulher fique sem amparo em momentos de perigo”, destacou a secretária executiva da Mulher, Angélica Fontanari.

Ações integradas e capacitação

O encontro contou com representantes do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Governo do Estado e Prefeitura, reforçando a importância da ação conjunta das instituições.

Ao longo de 2025, a gestão municipal ampliou e modernizou o atendimento, fortaleceu políticas públicas e executou programas de prevenção e acolhimento.

Entre as ações implementadas na Casa da Mulher Brasileira (CMB) neste ano estão:

Capacitações continuadas sobre atendimento humanizado e diretrizes da unidade;

Criação da Ouvidoria da Mulher, canal exclusivo para denúncias pelo telefone (67) 2020-1283;

Reforço do setor psicossocial com novas psicólogas, assistentes sociais e psicopedagogas;

Expansão do Projeto Recomeçar Moradia, oferecendo mais vagas de abrigo seguro.

O governador em exercício, José Carlos Barbosa (Barbosinha), destacou que o sucesso das ações depende da cooperação entre instituições para salvar vidas.

