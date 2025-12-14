Menu
Menu Busca domingo, 14 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Política

Campo Grande se junta a capitais do país em protestos contra o 'PL da Dosimetria'

Os atos ocorreram em várias cidades brasileiras e mobilizaram manifestantes na Avenida Afonso Pena

14 dezembro 2025 - 15h15Sarah Chaves
Manifestação contra anistia em João Pessoa Manifestação contra anistia em João Pessoa   (Agência Enquadrar/Folhapress)

Manifestantes foram às ruas na manhã deste domingo (14) em diversas capitais do país para protestar contra a aprovação, pela Câmara dos Deputados, do PL da Dosimetria, projeto que reduz penas de condenados por tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os atos ocorreram em ao menos treze capitais e, em Campo Grande, a manifestação foi realizada no final da manhã, na Avenida Afonso Pena.

Além da capital sul-mato-grossense, houve mobilizações em Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Manaus, Belém, Natal, São Luís, João Pessoa, Maceió, Teresina, Cuiabá e Florianópolis. A expectativa é de que protestos aconteçam em ao menos 49 cidades, incluindo todas as 27 capitais. No Rio de Janeiro e em São Paulo, as manifestações estavam previstas para a tarde, com presença de artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Paulinho da Viola no ato carioca.

Os protestos foram convocados pelas frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular, que reúnem movimentos como MST e MTST. Partidos como PT e PSOL também mobilizaram seus militantes. Para Éden Valadares, secretário de Comunicação do PT, “democracia se defende com mobilização, coragem e pressão popular. Ainda é possível barrar essa iniciativa da direita que gera mais impunidade no Brasil”.

Em Salvador, manifestantes se concentraram no Morro do Cristo e seguiram pela orla da Barra, levando um boneco do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), alvo de críticas. Cartazes chamavam o Congresso de “inimigo do povo”, enquanto um carro de som tocava músicas exaltando o ministro Alexandre de Moraes e criticando o deputado Eduardo Bolsonaro. O público foi menor do que o registrado no ato de 21 de setembro contra a PEC da Blindagem. Na mesma manhã, também ocorreu na capital baiana o protesto “Mulheres Vivas”, contra o feminicídio.

Em João Pessoa, onde Hugo Motta é figura influente, o protesto mirou diretamente o presidente da Câmara. Em Brasília, atos convocados por sindicatos e partidos de esquerda reuniram manifestantes no Museu da República, que marcharam até o Congresso cobrando do Parlamento a aprovação de pautas como o fim da escala de trabalho 6x1.

O PL da Dosimetria foi aprovado na última quarta-feira (10) com 291 votos favoráveis e 148 contrários, substituindo a proposta de anistia ampla. O texto segue agora para o Senado, onde o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou que deve pautá-lo ainda neste ano.

Estudos técnicos citados por partidos de esquerda apontam que o projeto pode impactar outros crimes, permitindo progressão de regime mais rápida para condenados por coação no curso do processo, incêndio doloso e resistência. No plenário, o relator Paulinho da Força (Solidariedade-SP) negou essa leitura: “O projeto trata apenas do 8 de Janeiro, não tem nenhuma possibilidade de beneficiar crime comum”.

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carla Zambelli, ex-deputada federal
Política
Zambelli renuncia e encerra impasse entre Câmara e STF
Anúncio após plenária Estadual
Política
Chapa do PT para 2026 ganha forma com Fábio Trad ao governo
Presidente do Senado garantiu que proposta orçamentária vai a Plenário assim que for aprovada na CMO
Política
Lei Orçamentária de 2026 entra na pauta do Congresso na próxima semana
Adilson Barroso e Heloísa Helena
Política
Conheça os suplentes que devem assumir vagas de Zambelli e Glauber na Câmara
Presidente nacional do PT, Edinho Silva
Política
Com Edinho Silva, PT reúne lideranças e abre debate eleitoral em MS neste sábado
Conselho de Ética mantém sessão mesmo com ausência de Pollon
Política
Conselho de Ética mantém sessão mesmo com ausência de Pollon
Dinheiro /
Justiça
Prefeitura obtém liminar e livra servidores da "folha secreta" do imposto de renda
Deputada federal Carla Zambelli (PL-SP)
Política
Moraes derruba votação que livrou Zambelli e ordena perda imediata do mandato
Carlos Bolsonaro
Política
Carlos Bolsonaro renuncia cargo de vereador do Rio de Janeiro
Foto: Luiz Roberto/Secom/TSE
Política
Especialistas reforçam segurança das urnas no encerramento do Teste 2025

Mais Lidas

O município recebeu três mil unidades e tem registrado alta procura
Saúde
Capital oferece Implanon gratuito no SUS para mulheres de 18 a 49 anos
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Cidade
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem sofre exposição de osso do crânio após ser agredido por pessoas no Los Angeles
Polícia Civil e Científica estão pelo local
Polícia
VÍDEO - AGORA: Caminhoneiro é encontrado morto em pátio de posto de Campo Grande