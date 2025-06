Campo Grande sedia fórum nacional sobre futuro do Brasil

Na próxima quarta-feira (18), Campo Grande será palco de um importante debate sobre o futuro do país.

A Câmara Municipal receberá, das 9h30 às 12h, o fórum participativo “Diálogos para Construção da Estratégia Brasil 2050”, iniciativa que reúne representantes do Governo Federal, setor privado, sociedade civil e instituições acadêmicas para discutir os caminhos do desenvolvimento nacional nas próximas décadas.

O evento integra a construção da Estratégia Brasil 2050 (EB 2050), coordenada pela Secretaria Nacional de Planejamento (Seplan/MPO), em parceria com as Secretarias Estaduais de Planejamento e o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento (Conseplan).

A proposta visa elaborar um referencial de longo prazo para o crescimento sustentável do país.

Com foco em temas como redução das desigualdades sociais e regionais, enfrentamento das mudanças climáticas e adaptação à transição demográfica, a estratégia também busca estimular investimentos, aumentar a competitividade e fortalecer a produtividade brasileira.

Além de promover debates entre lideranças políticas e técnicas, o fórum é uma oportunidade para ouvir a sociedade.

Autoridades e especialistas confirmados

Estão confirmadas as presenças de figuras importantes como a Ministra do Planejamento, Simone Tebet, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e a Secretária Nacional de Planejamento, Virgínia de Ângelis.

Também participarão representantes do Tribunal de Contas, Congresso Nacional, Prefeitura de Campo Grande, OAB/MS, Assembleia Legislativa de MS (Alems), Assomasul e lideranças municipais.

O painel técnico contará com especialistas e representantes de entidades como Sergio Marcolino Longen (Fiems), Marcelo Bertoni (Famasul), Edison Ferreira de Araújo (Fecomércio/MS), Camila Celeste Ítavo (UFMS), Elaine Borges Monteiro Cassiano (IFMS), além de representantes do Unicef e da Grande Assembleia das Mulheres Kaiowá e Guarani/MS.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também