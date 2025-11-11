Menu
Política

Campo Grande terá apoio orçamentário do Governo de MS para 2026, diz Gerson Claro

O deputado apontou o compromisso do Executivo com o avanço das obras do programa MS Ativo

11 novembro 2025 - 12h51Sarah Chaves
deputado estadual, Gerson Claro (PP)deputado estadual, Gerson Claro (PP)   (Divulgação)

O governo do Estado irá garantir, através da Lei Orçamentária Anual (LOA) em 2026, o apoio na execução do orçamento de Campo Grande, de acordo com o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado estadual Gerson Claro (PP). A LOA, estimada em R$ 27,19 bilhões, foi aprovada com 16 votos favoráveis durante a sessão plenária da última quinta-feira (6) e vai à segunda discussão.

Segundo o parlamentar, saúde e infraestrutura urbana estão entre as principais prioridades do próximo exercício, com destaque para a recuperação asfáltica e o combate aos buracos nas vias da capital. A proposta orçamentária segue agora para a segunda votação.

“Acredito que o governador Riedel tem compromisso com a prefeita Adriane, e nós, enquanto deputados e enquanto presidente da Assembleia, também temos. Campo Grande é a capital de todos nós. A reunião do governador e da prefeita com a bancada federal é prova desse alinhamento. Nós, da bancada estadual, estamos participando do MS Ativo e vamos estar junto com Campo Grande”, destacou Gerson Claro.

Entre as principais frentes de investimento está o programa estadual MS Ativo – Municipalismo, que se encontra na fase final de execução de sua primeira etapa. Em Campo Grande, as obras nos bairros Itamaracá e Moreninhas são alguns exemplos do trabalho em andamento.

De acordo com o Governo do Estado, o MS Ativo prevê R$ 3 bilhões em investimentos em pavimentação, drenagem e obras civis nos 79 municípios sul-mato-grossenses. A fase 1 já soma R$ 1,5 bilhão em obras concluídas, em execução ou em análise pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

“O MS Ativo 1 está sendo concluído, com cerca de 20% a 30% restantes, inclusive em Campo Grande. Já o MS Ativo 2 está praticamente pactuado, faltando apenas quatro municípios  entre eles, a capital que será contemplada com recursos desse novo financiamento de R$ 950 milhões”, afirmou o deputado.

Os deputados aprovaram em regime de urgência o Projeto de Lei 281/2025, que autoriza o Governo do Estado a contratar empréstimo de até R$ 950 milhões com o Banco do Brasil. A previsão é de que a votação seja concluída ainda nesta semana. O objetivo é garantir recursos imediatos para a conclusão do MS Ativo 1 e o lançamento do MS Ativo 2.

A segunda fase do programa deve alcançar R$ 995 milhões em recursos próprios do Estado, além de R$ 500 milhões provenientes de parcerias com a bancada federal e órgãos de fomento, como Sudeco, Funasa, PAC, Focem e Orçamento Geral da União.

Gerson Claro destacou que Mato Grosso do Sul possui capacidade fiscal e financeira para assumir o novo financiamento. “É um passo importante para o Estado. Campo Grande, que ainda não teve todos os investimentos pactuados, certamente será contemplada de forma significativa nessa nova etapa do MS Ativo”, concluiu o parlamentar.

