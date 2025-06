Emenda federal de R$ 500 mil é enviada para suprir recursos em Campo Grande

O recurso de R$ 500 mil destinados por emenda federal do deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB/MS) para Campo Grande via Transferência Especial, já está disponível para uso sem burocracia e com total autonomia da Prefeitura para aplicar o dinheiro onde for mais necessário.



Dagoberto reforça sua atuação em defesa de investimentos estruturantes, que melhorem a vida da população na capital de Mato Grosso do Sul. “Campo Grande é o coração do nosso Estado. Nosso trabalho é garantir que a cidade receba os recursos que merece, sem enrolação. Esse dinheiro é da nossa gente e tem que voltar em forma de asfalto, saúde, educação e qualidade de vida”, afirmou o parlamentar.

A verba poderá ser investida conforme a necessidade do município, promovendo melhorias reais para quem mais precisa. A atuação mostra que é possível fazer política ouvindo as demandas da população e entregando soluções.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também