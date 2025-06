Candidato a eleição em Bandeirantes precisará trocar de vice para concorrer

Saiba Mais Política Bandeirantes tem candidaturas do MDB, DC e PSD para eleição suplementar

O candidato a prefeito de Bandeirante na eleição Suplementar, Flávio Paiva (DC), terá que escolher outro vice, caso queira continuar na disputa, isso porque Marcelo Severo (Agir) teve seu registro de candidatura impugnado pelo Ministério Público Eleitoral.

Marcelo constitui a chapa 'Renova Bandeirantes' que foi indeferida pelo juiz Felipe Brigido da 034ª Zona Eleitoral, em razão da impugnação, apesar do candidato Flávio Paiva ter seu registro deferido sem nenhum obstáculo.

O Ministério Público Eleitoral ajuizou ação de impugnação por ausência de condição de registrabilidade/elegibilidade referente à quitação eleitoral de Marcelo Severo, em virtude de omissão em prestação de contas eleitorais referente às Eleições 2024, na qual foi candidato ao cargo de Prefeito pelo partido AGIR.



Mesmo com a quitação eleitoral e contestação feita por Marcelo, a Justiça Eleitoral indeferiu sua candidatura. "Assim, independentemente de ter havido ou não anulação das eleições, com fulcro no Art. 224, §3º do Código Eleitoral, o conceito do prazo de mandato e legislatura sobre os quais incidem os efeitos da ausência da prestação de contas eleitorais permanecerá o mesmo. Se do contrário fosse, ofender-se-ia a isonomia entre os próprios candidatos, a necessidade de transparência dos gastos eleitorais, financiados, em sua maior parte, por dinheiro público, tornando a norma que determina a obrigatoriedade da prestação de contas eleitorais sem nenhum tipo de coercibilidade".



Reportar Erro

Saiba Mais Política Bandeirantes tem candidaturas do MDB, DC e PSD para eleição suplementar

Deixe seu Comentário

Leia Também