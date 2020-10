Candidatos a prefeito cumprem agenda de entrevistas e reuniões

Na capital, os candidatos que concorrem pelo cargo de prefeito de Campo Grande cumprem nesta quarta-feira (7), uma agenda de compromissos de campanha eleitoral. Confira a agenda de alguns deles:

Marquinhos Trad (PSD)

- Expediente na Prefeitura de Campo Grande

- Gravação de programa eleitoral e reuniões nas regiões do Prosa, Anhanduizinho e Bandeira.

Esacheu Nascimento (PP)

- 8h - Caminhada região do Bandeira

- 14h - Gravação programa de TV - região do Bandeira



- 19h - Reunião no Jardim Bálsamo



- 20h30 - Reunião no Jardim Itamaracá

Guto Scarpanti (Novo)

- 8h - Encontro com apoiadores do Novo

- 10h - Reunião com empresários

- 15h - Visita à base eleitoral de candidato a vereador

- 20h - Entrevista a Rádio Voz Amiga

Marcelo Bluma (PV)

- 8h - Atividades internas escritório do PV

- 10h - Entrevista na rádio web Caiobá

- 13h30 - Gravação de vídeos para tv e redes sociais nos bairros de Campo Grande

- 18h - Reunião com apoiadores escritório do PV

Pedro Kemp (PT)

- 9h – Sessão Plenária remota

- 14h – Gravação do programa de rádio

- 16h30 – Caminhada pelo comércio do bairro Nova Lima

- 19h – Reunião no bairro Vida Nova III

Márcio Fernandes (MDB)

- 9h - Marcio Fernandes - Sessão Plenária ALEMS

- 19h - Reunião na Vila Cidade Morena

- 19h45 - Reunião Portal Caiobá

Os demais candidatos não apresentaram suas agendas até o fechamento desta matéria

Deixe seu Comentário

Leia Também