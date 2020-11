Candidatos à prefeitura participam de debate; veja agenda completa

A 9 dias das eleições municipais, os candidatos a prefeito da Capital continuam cumprindo agenda de reuniões, encontros com apoiadores e moradores, visitações nos bairros e, nesta sexta-feira (6), os postulantes participam de debate na Rede Brasil TV, às 19h. Confira agenda completa:

Guto Scarpanti (Novo)

7h30 - Compromissos particulares

10 - Entrevista à ACP

14h30 - Encontro com apoiadores do Novo

19h - Debate RBTV

Marcelo Miglioli (Solidariedade)

8h – Participação no Programa PLAY TV LIVE 77

14h – Reunião com eleitores no Bairro Guanandi

16h – Reunião com eleitores no Bairro Santo Amaro

18h – Reunião com eleitores no Bairro Coophatrabalho

20h – Reunião com eleitores no Bairro Lar do Trabalhador

21h – Reunião com moradores da Vila Planalto

Paulo Matos (PSC)

11h - Entrevista ACP

15h - Reunião Batistão/Reunião Comunitária Caiobá 2

19h - Debate RBTV

Marquinhos Trad (PSD)

Expediente na Prefeitura de Campo Grande

Gravação de programa

Reuniões nas regiões: Prosa, Imbirussu, Bandeira e Centro

Delegada Sidneia Tobias (Podemos)

07h30 - Reunião na região do Santa Fé

08h30 - Gravações rádio e TV

09h - Entrevista TV Morena

09h30 - Gravações rádio e TV

14h - Estudos

16h - Caminhada na região do Pioneiros

17h - Reunião Região do Aeroporto

19h - Debate Rede Brasil TV

Marcio Fernandes (MDB)

9h30 - Marcio Fernandes - Reunião no Polo Empresarial Norte

11h25 - Marcio Fernandes - Entrevista na Rede MS Record (Balaço Geral MS, FM Cidade 97 e Diário Digital)

19h - Debate RBTV

19h - Juliana Zorzo - Reunião na Vila Progresso

20h - Juliana Zorzo - Reunião no Jardim Monte Alegre

Marcelo Bluma (PV)

7h20 – Entrevista à emissora de rádio

9h – gravação de vídeos com apoiadores

14h – gravação de programa eleitoral

19h - Debate na RBTV

Os demais candidatos não apresentaram suas agendas até o fechamento desta matéria

