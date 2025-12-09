"Candidatura é irreversível", diz Flávio sobre 2026

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta terça-feira (9) que sua candidatura à Presidência da República em 2026 está definida e não será revista. Após visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, ele reforçou que a decisão do pai é definitiva. “Essa candidatura é irreversível, palavras dele. Não vamos voltar atrás, vamos seguir em frente. A partir de agora é ir conversando com as pessoas, pra ter as pessoas certas ao nosso lado”, disse.

Flávio comentou declarações feitas no domingo (7), quando mencionou que haveria um “preço” para que sua candidatura não fosse levada adiante. Nesta terça, voltou ao tema ao afirmar que a única condição seria a recuperação dos direitos políticos de Jair Bolsonaro. “Bolsonaro livre, ou seja, não tem preço”, afirmou.

O senador também relatou que o ex-presidente pediu para agradecer publicamente ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que declarou apoio ao seu nome. “Ele pediu pra agradecer o governador Tarcísio pela fala dele. Eu também quero de público agradecer o posicionamento do governador. A gente vai estar mais junto do que nunca”, disse.

Segundo Flávio, o fortalecimento político de Tarcísio em São Paulo será relevante para a articulação nacional. “Muito importante ele mais forte em São Paulo, que é isso que vai tracionar para a gente fortalecer nosso nome também em rede nacional”, afirmou.

Na noite de segunda-feira (8), Flávio se reuniu em Brasília com dirigentes de diferentes partidos para tratar da pré-candidatura. Participaram o presidente do União Brasil, Antonio Rueda; o líder do PP, Ciro Nogueira; e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também