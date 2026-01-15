Canetas emagrecedoras e ampolas enviadas pelos Correios são apreendidas na Capital

Entre os dias 9 e 12 de janeiro, a Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Coordenadoria de Vigilância Sanitária Estadual (CVISA), realizou uma operação para fiscalizar encomendas suspeitas na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), em Campo Grande. A ação resultou na apreensão de medicamentos enviados pelos Correios sem registro ou em desacordo com a legislação sanitária.

A Gerência de Medicamentos e Produtos para Saúde (GEMPS) analisou 570 encomendas retidas pelo setor de segurança postal após identificação de conteúdo suspeito por raio-X nos dias 7 e 8 de janeiro. A abertura dos pacotes ocorreu com a presença da Vigilância Sanitária.

Entre os produtos apreendidos estavam 3.168 ampolas de tirzepatida, 78 canetas de retratutida, além de semaglutida, somatropina, esteroides anabolizantes, toxina botulínica, oxandrolona, lisdexanfetamina e suplementos alimentares, todos sem comprovação de registro ou autorização sanitária.

Segundo a CVISA, os remetentes ilegais mudaram a estratégia, enviando ampolas para abastecimento das canetas emagrecedoras, em vez dos dispositivos completos. As apreensões ocorreram por descumprimento de normas sanitárias federais e estaduais, incluindo leis e resoluções da Anvisa que regulam o registro, a comercialização e o transporte de medicamentos.

A SES alerta que a compra de medicamentos sem prescrição ou registro representa risco grave à saúde, podendo causar reações adversas, intoxicações e outros problemas. O tratamento da obesidade deve ser acompanhado por profissionais habilitados. Denúncias podem ser feitas à Vigilância Sanitária Estadual.

