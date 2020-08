Capital: Câmara aprova prorrogação do Refis para setembro

Flávio Veras, com informações da assessoria

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou nesta terça-feira (11), a prorrogação do Refis para 15 de setembro. Segundo Prefeitura Municipal, a medida, aprovado em caráter de urgência, visa amenizar os impactos da crise financeira agravada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Projeto agora segue para sessão do prefeito Marquinhos Trad (PSD).

Todos os recursos arrecadados serão investidos na Saúde. Pelo projeto, ficariam mantidos os descontos de 100% nos juros e multas para pagamento à vista. Já para parcelamento em seis vezes, o desconto chega a 75%. Para dividir em 12 parcelas, o desconto será de 30%. A proposta é do vereador Valdir Gomes.

Outros quatro projetos também foram analisados e aprovado na sessão ordinária remota. Também em regime de urgência, em única discussão, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei Complementar 693/20, de autoria do vereador Delegado Wellington, que autoriza o Poder Executivo a criar espaços públicos de estacionamento, repouso e descanso para motoboys e ciclistas que realizam entregas por aplicativo em Campo Grande.

Os vereadores aprovaram ainda três Projetos de Lei em segunda discussão. Foi aprovado o Projeto de Lei 9.720/20, que dispõe sobre afixação de cartaz informando o telefone do Grupo Amor Vida (Gav). A Associação presta serviço humanitário de prevenção do suicídio mediante o apoio emocional à pessoa em crise, via telefone ou, em casos extraordinários, presencial.

O grupo atende pelos telefones 3383-4112, (67) 99266-6560 (claro) e (67) 99644-4141 (vivo). A proposta é dos vereadores Otávio Trad e Enfermeira Cida Amaral.

Também foi aprovado o Projeto de Lei 9.647/19, do vereador Prof. João Rocha, que dispõe sobre a denominação da Unidade de Saúde da Família localizada no Bairro Nova Bahia de “Conselheiro de Saúde Edney Arantes de Campos”.

Por fim, ainda foi aprovado o Projeto de Lei 9.733/20, da vereadora Dharleng Campos, que dispõe sobre o incentivo ao cultivo de citronela e ou crotalária, como método natural de combate à dengue no Município de Campo Grande.

Em decorrência da pandemia de Covid-19, como forma preventiva, as sessões estão sendo realizadas de forma remota, por videoconferência, e podem ser acompanhadas pelo Facebook e YouTube da Casa de Leis.

Deixe seu Comentário

Leia Também