Capital cria Portal da Transparência sobre ações de combate ao coronavírus

Flávio Veras, com informações da assessoria

A Prefeitura Municipal de criou nesta terça-feira (09) o portal “Transparência Covid-19”, que trem o objetivo de dar transparência sobre as ações referentes ao combate do novo Coronavírus (Covid-19). A medida começou a valer após a publicação no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

O projeto foi idealizado por meio da Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência (CGM). Segundo o órgão, a página tem como finalidade veicular dados e informações detalhadas, para a população e interessados, sobre as medidas de enfrentamento durante a emergência e calamidade pública causadas pela pandemia no município.

Todos os dados e informações como processos administrativos de compras, despesas públicas, legislação e até orientações serão disponibilizados no endereço: www.transparenciacovid.campogrande.ms.gov.br

Deixe seu Comentário

Leia Também