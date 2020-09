Capital lamenta morte de Thie

A ex-secretária estadual de Administração, Thie Higuchi Viegas dos Santos, faleceu em decorrência do novo coronavírus, na manhã deste domingo no hospital Cassems. Muito conhecida e adimirada, vários políticos e familiares lamentam a morte e prestam as últimas homenagens.

O Ex-ministro Carlos Marun, publicou em sua rede social as seguintes palavras. "Recebi agora a triste notícia do falecimento por COVID da grande Amiga Thie Higuchi. Depois de uma luta de mais de 50 dias de UTI partiu ao encontro do Pai. Mulher Honesta, Competente e Leal se constitui em grande perda para aqueles que como eu tivemos o privilégio de com ela conviver. Que Deus conforte a Família e os Amigos e a tenha entre os Seus!", encerra.

O deputado Estadual Coronel David, usou as redes sociais para agradecer a ex-secretária. "Infelizmente tomamos conhecimento do falecimento da amiga querida e eterna secretária Thiê Higuchi, após uma luta corajosa contra o Covid-19. A nossa gratidão por tudo que realizou em prol do nosso Estado e os nossos pêsames aos filhos, familiares e amigos".

O Senador Nelsinho Trad, deixou sua mensagem. "Escrevo aqui os meus sentimentos aos familiares de Thie Higuchi Viegas dos Santos. Desde 27 de julho, ela vinha lutando contra o Covid-19 e não resistiu. Thiê nos deixou um legado de exemplo na administração pública e saudade. Thie, descanse em paz!"

Ulices Rocha, Presidente do Diretório Municipal do partido MDB em Campo Grande, se manifestou através da seguinte nota “É com muita tristeza que recebemos a noticia do falecimento por CIVD-19 da nossa querida amiga e companheira Thie Higuchi, aos 75 anos” e finalizou “nós do MDB, expressamos nossas sinceras condolências aos familiares e amigos”.

A morte de Thie foi publicada pela família. "Com extremo pesar, informamos o falecimento daSra Thie Higuchi, uma pessoa maravilhosa, mãe, exemplo. Agradecemos todo o apoio, as orações, os pensamentos positivos durante esses 52 dias de luta. Que Deus abençoe a todos"

Velório

Devido ao decreto municipal de combate à doença,não haverá velório. O sepultamento ocorrerá no dia 14 de setembro, às 08h30min, no Cemitério Jardim das Palmeiras, ao lado da UCDB.

