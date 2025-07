Capital recebe dois tratores do Governo Federal

Campo Grande foi uma das cidades contempladas, nesta sexta-feira (18), com a entrega de dois tratores agrícolas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

A cerimônia ocorreu na sede da Agraer e reuniu autoridades como a prefeita Adriane Lopes, o governador Eduardo Riedel e o senador Nelsinho Trad (PSD/MS).

Os equipamentos entregues integram o Programa de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (Promaq), voltado ao fortalecimento da agricultura familiar.

Ao todo, 14 tratores foram distribuídos para 13 municípios de Mato Grosso do Sul, com um investimento total de R$ 2,5 milhões.

Cada trator, modelo John Deere 5070E, tem 70 cavalos de potência e valor aproximado de R$ 185 mil. Em Campo Grande, os dois veículos serão utilizados para ampliar a capacidade de produção rural e oferecer melhores condições de trabalho a pequenos produtores.

Além de Campo Grande, também foram beneficiados os municípios de Mundo Novo (2 tratores), Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Eldorado, Glória de Dourados, Iguatemi, Japorã, Jateí, Rio Brilhante e Vicentina, com um trator cada.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a produção no campo, impulsionar a segurança alimentar e reduzir as desigualdades regionais, garantindo mais autonomia às famílias que vivem da agricultura em pequena escala.

