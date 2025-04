Capital recebe mais de R$ 20 milhões do FNDE para concluir obras de Emeis e escola

A prefeitura de Campo Grande recebeu de R$ 20 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a conclusão de seis Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) e uma escola, que estavam com suas obras paralisadas.

O anuncio aconteceu nesta quinta-feira (3), durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, e foi dado pelo diretor do FNDE, Anderson Wilson Sampaio Santos, e pelo deputado federal Dagoberto Nogueira.

Segundo Sampaio, os recursos já estão assegurados. "A Prefeitura de Campo Grande já assinou esses convênios, que agora encontram-se em fase de licitação para em seguida passarem para retomada da execução, já que essas obras até então estavam paralisadas. Os trabalhos devem ser retomados para entregarmos (as escolas) o mais rápido possível à população", afirmou.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Epaminondas Neto, o Papy, destacou a importância da articulação que viabilizou o envio dos recursos para Campo Grande.

"Importante essa pauta ser sediada aqui na Câmara. É um recurso que chega a Campo Grande para solucionar um problema que há anos vem se arrastando, que é o das obras inacabadas das Emeis. Isso é um prejuízo para os cofres públicos e prejudica as famílias com crianças que ficam sem vagas nas creches. Começou aqui esse relacionamento com a bancada federal. Hoje o deputado federal Dagoberto Nogueira esteve conosco neste importante anúncio para que a gente possa, juntos, Executivo e Legislativo, trabalhar em prol da sociedade campo-grandense", afirmou.

Dagoberto destacou que os fundos já estão disponíveis para uso da prefeitura. "O dinheiro já está em caixa e agora depende da Prefeitura iniciar os trabalhos. O presente Lula disponibilizou recursos suficientes pra que a Prefeitura pudesse concluir essas obras paradas", comentou.

Os valores serão destinados para a conclusão dos Emeis na do Jardim Talismã, Moreninha II, Jardim Colorado, Serraville, Jardim Nashville e Jardim Radialista, e da Escola Municipal da Vila Nathália.

