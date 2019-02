Capitão Cláudio Cesar é cedido para presidência da República

Saiba Mais Polícia Superintendente da PF em MS é nomeado para comandar polícia no Paraná

O capitão da Polícia Militar, Cláudio Cesar Felipe, agora irá desempenhar suas funções na Secretaria do Governo da Presidência da República no Palácio do Planalto. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira (11) no Diário Oficial do Estado.

Como já foi divulgada no Diário Oficial a liberação do capitão à secretaria da Presidência, Cláudio deve ser nomeado no cargo em Brasília dentro de alguns dias. Cesar já estava no Distrito Federal atuando pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp)

