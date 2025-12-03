Capitão Contar oficializa filiação ao PL

O ex-deputado estadual Capitão Contar oficializou, nessa terça-feira (3), sua filiação ao Partido Liberal (PL) durante encontro em Brasília com o presidente nacional da sigla, Valdemar da Costa Neto. Agora novamente integrante do partido que o lançou na política, Contar pretende disputar em uma chapa para o Senado Federal, ainda que esteja na sigla que tem como compromisso, reeleger o governador, Eduardo Riedel (PP).

O pré-candidato também justificou a decisão com apelo ao alinhamento ideológico e à necessidade de ampliar a presença conservadora no Congresso. “Nosso objetivo é claro: construir a maioria necessária para defender a Constituição e restabelecer o equilíbrio entre os poderes”, afirmou.

A reunião teve ainda a presença do vice-presidente nacional do PL, Marcio Alvino, do secretário-geral e senador Rogério Marinho, do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, e do líder da Oposição na Casa, deputado Zucco. Também participaram o senador Flávio Bolsonaro, e a esposa lara Diniz.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também