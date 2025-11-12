Capitão Contar retorna ao PL e busca vaga para disputar o Senado

O ex-deputado estadual Capitão Contar confirmou seu retorno ao Partido Liberal (PL) e deve disputar o Senado Federal na chapa de apoio à reeleição do governador Eduardo Riedel (PP). A decisão foi anunciada em Brasília e divulgada nas redes sociais nesta quarta-feira (12), durante reunião com o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto.

Valdemar destacou nas redes sociais que Contar, “o deputado mais votado da história do Mato Grosso do Sul”, aceitou o convite para concorrer ao Senado com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, o retorno do militar “reforça o time do PL”.

O encontro contou também com a presença da vereadora de Campo Grande, Ana Portela (PL), presidente municipal do PL Mulher de Campo Grande, que teve o apoio confirmado de Valdemar para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa.

Capitão Contar disputou o Governo do Estado em 2022 contra Eduardo Riedel, agora, ele estará no mesmo grupo do governador, que tem o apoio do ex-governador Reinaldo Azambuja (PL). A aliança entre PP, PL e PSDB busca consolidar uma frente conservadora em torno de Riedel para as eleições de 2026.

Em publicação nas redes sociais, Contar destacou a convergência de objetivos com o PL nacional. “Temos um objetivo em comum de fortalecer a direita em todo o país, consolidar um projeto nacional e ampliar a presença de parlamentares comprometidos com os valores da liberdade e da Constituição.”

O ex-deputado também lembrou sua passagem pelo PRTB, partido ao qual se filiou em março de 2022, após deixar o PL para disputar o governo do Estado. Na época, a filiação foi formalizada ao lado da senadora Soraya Thronicke e de lideranças estaduais da sigla, mas retorna ao partido que o lançou na política.

