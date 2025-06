Carla Zambelli chegou na Itália antes de nome ser incluído na Interpol, diz jornal

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e que fugiu do Brasil para evitar a prisão, chegou na Itália antes de seu nome ser incluído na difusão vermelha da Interpol, dizem fontes do Blog da Natuza Nery, do g1.

Zambelli, condenada por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), desembarcou de avião em Roma, capital da Itália, na manhã desta quinta-feira (5), pouco antes da inclusão de seu nome na lista da Interpol.

Em entrevista, a deputada afirmou que quer atuar contra o STF na Europa, seguindo os mesmos passos que o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem tomado nos Estados Unidos, onde reside.

Devido à sua fuga, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a abertura de um inquérito na Polícia Federal (PF) contra a deputada, desta vez para investigar se ela tenta obstruir, com sua fuga, a investigação sobre os sistemas do CNJ.

“As diversas entrevistas da ré, em 3/6/2025, indicam que a sua fuga do território nacional se reveste, além da tentativa de impedir a aplicação da lei penal, também, na reiteração das condutas criminosas de atentar contra as Instituições, por meio de desinformação para descredibilizar das instituições democráticas brasileiras e de interferir no andamento de processos judiciais em trâmite nesta Corte”, disse o ministro na decisão.

Segundo sua assessoria, ela estava na Flórida, nos Estados Unidos, na manhã de quarta-feira (4). Ela deixou o Brasil pela fronteira com a Argentina, pela região de Foz do Iguaçu.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também