Carla Zambelli é diagnosticada com Covid

A deputada Carla Zambelli (PL-SP), que afirmou no sábado (20) estar internada desde a última segunda-feira (15) na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital em Brasília, foi diagnosticada com Covid.

Em nota, a assessoria de imprensa da parlamentar explica que é provável que ela tenha contraído o vírus durante uma viagem à Coreia do Sul. “É provável que tenha contraído o vírus durante sua viagem de volta da Coreia do Sul, que durou aproximadamente 24 horas”, diz trecho do documento.

Apesar de estar na UTI, Zambelli se encontra assintomática e afirmou em suas redes sociais que passa bem e deverá receber alta hospitalar na próxima terça-feira (23).

Deixe seu Comentário

Leia Também