Carla Zambelli é presa na Itália

A ex-deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi presa nesta terça-feira (29) na Itália, segundo confirmou o Ministério da Justiça do Brasil.

A parlamentar, que havia deixado o país após ter o mandato cassado e ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), era considerada foragida e estava na lista da Interpol.

Zambelli foi condenada pelo STF a 10 anos e 8 meses de prisão, em regime inicial fechado, por participação em uma organização criminosa digital acusada de invadir sistemas do Poder Judiciário, incluindo o do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Após a sentença, ela se refugiou na Itália, país onde possui cidadania.

A prisão foi possível após o deputado italiano Angelo Bonelli informar, por meio das redes sociais, o paradeiro da brasileira.

“Carla Zambelli está em um apartamento em Roma. Forneci o endereço à polícia. Neste momento, a polícia está identificando Zambelli”, publicou Bonelli no X na última segunda-feira (28).

O Ministério da Justiça brasileiro já havia solicitado oficialmente a extradição da ex-parlamentar. O processo está sendo acompanhado por autoridades brasileiras e pela Interpol, e a expectativa é de que o governo italiano se pronuncie nos próximos dias sobre os próximos passos do pedido de extradição.

Zambelli ainda não se manifestou oficialmente.

