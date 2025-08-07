Menu
Menu Busca quinta, 07 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Carlão cobra saída de Rosana Leite e alerta: "Vamos esperar entrar no caos?"

O vereador cobra a nomeação de alguém com capacidade de gestão

07 agosto 2025 - 12h12Vinícius Santos
Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) - Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) -   (Foto: Izaias Medeiros)

O vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão (PSB), usou o horário dos líderes de partido, logo após a abertura da sessão desta quinta-feira (7) na Câmara Municipal de Campo Grande, para solicitar a demissão da secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo.

Durante sua fala, Carlão afirmou que Rosana “realmente não está conseguindo gerir nossa secretaria” e sugeriu que ela seja remanejada para outra função. O parlamentar apontou insatisfação com a condução da saúde pública na Capital, principalmente pela falta de medicamentos nos postos.

“A saúde atinge principalmente o povo carente”, disse. Segundo ele, moradores têm reclamado da ausência de remédios, exames e consultas. “A população pobre hoje está à mercê da saúde, não consegue exame, não consegue consulta, não consegue remédio, não consegue nada”, declarou.

Carlão afirmou que chegou a relatar a situação à prefeita Adriane Lopes (PP) e cobrou providências. “Infelizmente, eu acho que está piorando cada dia mais. Vamos esperar entrar no caos, mais ainda para trocar?”, questionou.

Ele também criticou a permanência da secretária apenas por proximidade com a prefeita. “Além da amizade, ela tem que ter capacidade de gestão. Nossa saúde tem algumas coisas que dá para resolver sem ser pela falta de recurso, apenas com gestão”, destacou.

Por fim, Carlão mandou um recado direto durante a sessão e afirmou que vai pedir pessoalmente à prefeita a troca no comando da pasta. “Pelo amor de Deus, tira essa mulher, vamos pôr outro. Temos que ver que, além de ser técnico, tem que ser gestor.”

OUTRO LADO - Procurada pela reportagem do JD1 Notícias, a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, afirmou que ainda não teve conhecimento formal das declarações do vereador. Disse que irá se "inteirar do fato”. O espaço permanece aberto para eventual posicionamento.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Deputado federal Rodolfo Nogueira
Política
"O que importa é estar junto com Bolsonaro", diz deputado sobre divisão no PL em MS
Geraldo Rezende e Dagoberto Nogueira
Política
Deputados criticam ocupação no Congresso: "Hoje é contra Moraes, amanhã vai ser quem?"
Presidente Gerson Claro recebeu presente de boas-vindas do governador de Marahastra
Política
Gerson Claro destaca vantagens comerciais da Rota Bioceânica em missão na Ásia
Rofoldo Nogueira, Camila Jara e Nikolas Ferreira -
Política
Rodolfo Nogueira diz que Camila Jara deu murro em Nikolas Ferreira
Câmara vota projetos de conscientização pela saúde e contra o cigarro eletrônico
Política
Câmara vota projetos de conscientização pela saúde e contra o cigarro eletrônico
JD1TV: Flagrada em empurra-empurra com Nikolas Ferreira, Camila Jara nega agressão
Política
JD1TV: Flagrada em empurra-empurra com Nikolas Ferreira, Camila Jara nega agressão
Foto: MS Gás
Política
Governo propõe ampliação do limite de crédito da MSGÁS para R$ 350 milhões
Hugo Motta e Davi Alcolumbre
Política
Presidentes da Câmara e do Senado repudiam ocupações e reforçam respeito às instituições
Pedido de impeachment contra Moraes está a uma assinatura de ser protocolado
Política
Pedido de impeachment contra Moraes está a uma assinatura de ser protocolado
Tereza Cristina (PP), Nelsinho Trad (PSD) e Soraya Thronicke (Podemos)
Política
Dois senadores de MS votaram a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes

Mais Lidas

Ministro Alexandre de Moraes
Política
Placar atualizado mostra posição dos senadores sobre impeachment de Moraes
A mobilização aconteceu durante o começo da tarde de hoje
Polícia
JD1TV: Não foi fuga! Surto psiquiátrico de detento mobiliza equipes em presídio do Noroeste
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Lá vem ele de novo! Frio de 4°C volta para MS neste final de semana
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Adolescente autista é abandonado em rodoviária após ser retirado a força de ônibus em MS