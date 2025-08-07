Carlão cobra saída de Rosana Leite e alerta: "Vamos esperar entrar no caos?"

O vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão (PSB), usou o horário dos líderes de partido, logo após a abertura da sessão desta quinta-feira (7) na Câmara Municipal de Campo Grande, para solicitar a demissão da secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo.

Durante sua fala, Carlão afirmou que Rosana “realmente não está conseguindo gerir nossa secretaria” e sugeriu que ela seja remanejada para outra função. O parlamentar apontou insatisfação com a condução da saúde pública na Capital, principalmente pela falta de medicamentos nos postos.

“A saúde atinge principalmente o povo carente”, disse. Segundo ele, moradores têm reclamado da ausência de remédios, exames e consultas. “A população pobre hoje está à mercê da saúde, não consegue exame, não consegue consulta, não consegue remédio, não consegue nada”, declarou.

Carlão afirmou que chegou a relatar a situação à prefeita Adriane Lopes (PP) e cobrou providências. “Infelizmente, eu acho que está piorando cada dia mais. Vamos esperar entrar no caos, mais ainda para trocar?”, questionou.

Ele também criticou a permanência da secretária apenas por proximidade com a prefeita. “Além da amizade, ela tem que ter capacidade de gestão. Nossa saúde tem algumas coisas que dá para resolver sem ser pela falta de recurso, apenas com gestão”, destacou.

Por fim, Carlão mandou um recado direto durante a sessão e afirmou que vai pedir pessoalmente à prefeita a troca no comando da pasta. “Pelo amor de Deus, tira essa mulher, vamos pôr outro. Temos que ver que, além de ser técnico, tem que ser gestor.”

OUTRO LADO - Procurada pela reportagem do JD1 Notícias, a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, afirmou que ainda não teve conhecimento formal das declarações do vereador. Disse que irá se "inteirar do fato”. O espaço permanece aberto para eventual posicionamento.

