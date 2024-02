Carlão destaca projetos emergentes em Sessão Inaugural da Câmara

Vereadores de Campo Grande voltaram oficialmente aos trabalhos na manhã desta sexta-feira (2), com direito a realização de uma Sessão Solene, no Plenário da Câmara Municipal, após o período de recesso. A prefeita Adriane Lopes prestigiou o retorno dos parlamentares.

Um dos temas comentados pelo presidente da casa, Carlos Augusto Borges, o 'Carlão', é a maneira que os vereadores atuarão neste ano, em razão das eleições municipais que acontece em outubro. Para o político, é necessário extinguir as duas coisas e o importante nesse primeiro momento é cuidar da cidade.

"Uma coisa é cuidar da cidade, fazendo leis, as reivindicações, as fiscalizações necessárias e a outra coisa é fazer política partidária. Em primeiro lugar, nós temos a responsabilidade de fazer um legislativo independente e preocupado com os munícipes de Campo Grande para que todos os secretários do município que diuturnamente trabalham para resolver os problemas da cidade", destacou.



Ao ser questionado se os trabalhos diminuiriam, em decorrência das eleições, Carlão enfatizou que irá criar uma resolução do que pode ou não ser feito na Câmara durante o ano eleitoral. "As sessões ordinárias, audiências públicas e sessões solenes vão continuar, eu não vou permitir que o vereador falte sem jutificativa, não podemos misturar a política com nosso trabalho aqui", frisou.

Carlão afirmou que a Câmara já possui alguns projetos emergentes, entre eles, estão a lei do silêncio, a questão do parquímetro, um projeto que envolve o Tribunal de Contas, além das propostas que forem surgindo ao longo dos primeiros meses de trabalho.

A senadora Tereza Cristina também acompanhou a sessão na manhã de hoje, frisando necessário que os vereadores discutam projetos benéficos a Campo Grande. "Vocês terão um trabalho duplo esse ano, cuidar da nossa capital, aprovando leis, discutindo projetos e participando da reeleição, desejo um ano de muito sucesso e muito trabalho em prol da nossa Capital".

Adriane Lopes explicou que a prefeitura está organizando os processos internos, mas que ao lado da Câmara Municipal, "somos poderes independentes, mas nosso trabalho tem o mesmo objetivo, fortalecer Campo Grande".

Na sua fala, a prefeita elencou que foram construídas 166 novas salas de aula, além de diminuição do déficit de alunos, a revitalização de 30 unidades de saúde e as 205 escolas que estão sendo reformadas de forma simultânea. "Importância de trabalharmos unidos, respeitando os poderes, mas focados em solução". Ao final, Adriane entregou à Casa de Leis, o relatório com a exposição da atual situação do município.

