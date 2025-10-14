Carlão é reconduzido no PSB

O Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Campo Grande realizou, na manhã de segunda-feira (13), a eleição da nova Executiva Municipal no plenarinho da Câmara de Vereadores. A eleição ocorreu por aclamação, em chapa única, com participação da militância e lideranças do partido.

O vereador Carlão, foi reconduzido à presidência do diretório da Capital e permanece como líder da bancada do PSB. A vice-presidência ficou com Kelly Cristina da Costa Leal, gestora pública e coordenadora da chapa de vereadores do PSB nas eleições municipais anteriores.

Também foram eleitos Ilma Grisoste (secretária-geral), José Abelha Neto (1º secretário), Isabela Dias (2ª secretária), Lúcia Aparecida Oliveira (1ª secretária de finanças) e Sebastião Alves Barbosa da Silva (2º secretário de finanças).

O evento contou com a presença do deputado estadual Paulo Duarte, presidente do PSB em Mato Grosso do Sul; da secretária estadual de Mulheres do partido, Vânia Mugartt; e de Lilian Fernandes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Servidores da Administração do Estado e representante do movimento sindical pessebista.

Durante o encontro, Carlão informou que o partido iniciará articulações com vistas às eleições de 2026 e que, junto com Paulo Duarte deve participar de reunião com o presidente nacional do PSB, João Campos, prefeito de Recife, pedindo a liberação para apoiar a reeleição do governador Eduardo Riedel.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também