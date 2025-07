Carlão faz balanço positivo ao encerrar 1º semestre legislativo da Câmara

Ao entrar em recesso parlamentar, na última sessão do semestre, o vereador Carlão (PSB), 1º secretário da Mesa Diretora destacou trabalho legislativo com aprovação de projetos, indicações, requerimentos, audiências públicas, a CPI do Transporte.

“Essa legislatura tem sido marcada pela intensidade nos trabalhos, com pautas relevantes para nossa cidade e mandatos de entrega aos munícipes. A Câmara está indo além dos discursos e estamos conseguindo fazer nossos mandatos chegar às pessoas. Sempre com harmonia entre os poderes, mas cobrando as melhorias para nossa cidade. Nosso papel de fiscalização está sendo exercido na cobrança dos serviços públicos”, disse Carlão.

O parlamentar aproveitou para cobrar da prefeita Adriane Lopes, um novo cemitério público, devido a falta de covas nos cemitérios de Campo Grande.

A discussão sobre a falta de vagas em cemitérios públicos é um tema recorrente, por isso Carlão irá propor a criação de uma comissão especial para tratar da criação de um novo cemitério público para a cidade. “Me ligam diariamente pedindo ajuda para conseguir vaga em cemitérios. Sou autor de uma Lei que garantiu o parcelamento do formol (tanatopraxia) nas parcelas de auxílio funerário, as PAX, mas não estamos conseguindo resolver essa questão da falta de vagas”, relatou.

