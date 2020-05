Carlos Bolsonaro dispara contra medida de prefeito de MS: "socialismo"

O filho do presidente Jair Bolsonaro e vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, chamou de “socialismo” medida do prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, que proíbe festas de aniversários, além de outras comemorações, em residências da cidade. Segundo a Prefeitura, a medida foi tomada após a notícia repassada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) de que uma festa pode ter acabado contaminando 10 pessoas e causado duas mortes por coronavírus de uma família moradora de Brasilândia, município vizinho a Três Lagoas.

O vereador disparou dizendo que, “MEU DEUS! Da série: medidas de governadores e prefeitos.... Prudência, sofisticação, biografia, ciência, socialismo e liberdade…”





Resposta da Prefeitura de Três Lagoas

Por meio da assessoria de imprensa, a Prefeitura de Três Lagoas emitiu uma nota dizendo que existe sim um decreto proibindo festas em residências, pois o órgão vem observando que está havendo desrespeito por parte da população nesse sentido.

“Festas particulares com aglomerações. Recebemos denúncias quase que diariamente sobre isso. Aos finais de semana isso aumenta consideravelmente. Tivemos uma situação de uma festa particular envolvendo uma mesma família em Brasilândia, cidade vizinha a Três Lagoas, onde 10 pessoas que estavam nessa festa foram contaminadas, sendo que duas vieram a óbito. A Prefeitura, na intenção de evitar esse tipo de consequência, já que a cidade apresenta muitos casos positivos, tomou essa medida como precaução”, diz o texto.

Em outro ponto da nota a Prefeitura afirma que “é evidente que se uma família possui 6 pessoas ou mais e que residem na mesma casa, essa lei não é aplicada. Pois ela é válida para festas que reúnem pessoas de fora. Por isso, pode ter havido por parte da população e, inclusive, do vereador do Rio de Janeiro má interpretação.”

E finalizou dizendo que “entende que se a prefeitura não toma uma medida, ela tá sendo negligente, pois recebemos as denúncias. Quando toma, ela está cerceando o direito de ir e vir? Complicado, pois existe uma doença que está matando e a principal forma de combater, por enquanto, é se cuidar, evitar aglomeração, evitar contato.”

Decreto

Segundo o Executivo Municipal, a decisão foi tomada com base nas reuniões do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. A intenção é evitar a propagação do novo coronavírus (Covid-19). Mais de 100 casos já foram registrados em Três Lagoas desde o início da pandemia. Quatro mortes pela doença foram registradas na cidade.

o Decreto proíbe aglomerações em locais públicos ou privados, considerando grupos com mais de seis pessoas. Festas particulares, aniversários, reuniões de família em residências, ranchos, sítios e outros estão proibidos, sob pena do responsável ser notificado pela fiscalização. A medida vale para toda a região de Três Lagoas, incluindo zona rural, distritos de Arapuá e Garcias.

Deixe seu Comentário

Leia Também