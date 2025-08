Carlos Bolsonaro passa mal após prisão do pai

Saiba Mais Política Moraes determina prisão domiciliar de Bolsonaro

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) deu entrada na noite desta segunda-feira (4) no Pronto Atendimento Unimed Ferj, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, após passar mal ao desembarcar na cidade.

O mal-estar teria ocorrido pouco depois de Carlos saber da prisão domiciliar decretada contra o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O hospital informou que ele foi atendido e recebeu alta ainda na mesma noite. A assessoria do vereador não respondeu aos questionamentos sobre o que teria causado o mal-estar e qual o seu atual estado de saúde.

Apesar do episódio, Carlos Bolsonaro esteve presente nesta terça-feira (5) na Câmara Municipal do Rio, segundo informou sua equipe.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), irmão do vereador, comentou o caso durante coletiva no Congresso Nacional. “Graças a Deus nada demais, já está em casa e passa bem”, declarou.

A prisão de Jair Bolsonaro foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que também proibiu o ex-presidente de receber visitas e ordenou a apreensão de celulares em sua residência.

Segundo a decisão, Bolsonaro teria utilizado as redes sociais de aliados, incluindo os três filhos parlamentares, para divulgar mensagens com "claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao STF e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro".

A defesa do ex-presidente contesta a decisão e afirma que ele tem cumprido todas as determinações judiciais. "A defesa foi surpreendida com a decretação de prisão domiciliar, tendo em vista que o ex-presidente Jair Bolsonaro não descumpriu qualquer medida", disseram os advogados em nota.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Política Moraes determina prisão domiciliar de Bolsonaro

Deixe seu Comentário

Leia Também