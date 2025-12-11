Carlos Bolsonaro renuncia cargo de vereador do Rio de Janeiro

Carlos Bolsonaro (PL) anunciou sua renúncia ao cargo de vereador do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (11). Durante discurso na tribuna da Câmara Municipal, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contou que pretende ir para Santa Catarina, onde deve disputar uma cadeira no Senado Federal.
Na fala ele informou: "Vou para Santa Catarina cumprir um chamado que não poderia realizar daqui. [...] Levo comigo o Rio, sempre, mas agora preciso contribuir em outra trincheira, honrando tudo que aprendi e construí nesta cidade e agregando a todo um movimento nacional", afirmou Carlos.
(Com informações da CNN Brasil)
