Carlos Bolsonaro renuncia cargo de vereador do Rio de Janeiro

Parlamenar ainda informou que pretende se mudar para Santa Catarina, onde deve disputar vaga no Senado Federal

11 dezembro 2025 - 15h39Taynara Menezes    atualizado em 11/12/2025 às 16h30
Carlos BolsonaroCarlos Bolsonaro   (Foto: Reprodução)
Dr Canela

Carlos Bolsonaro (PL) anunciou sua renúncia ao cargo de vereador do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (11). Durante discurso na tribuna da Câmara Municipal, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contou que pretende ir para Santa Catarina, onde deve disputar uma cadeira no Senado Federal.

Na fala ele informou: "Vou para Santa Catarina cumprir um chamado que não poderia realizar daqui. [...] Levo comigo o Rio, sempre, mas agora preciso contribuir em outra trincheira, honrando tudo que aprendi e construí nesta cidade e agregando a todo um movimento nacional", afirmou Carlos.

 

(Com informações da CNN Brasil)

