Política

CCJ da Câmara aprova relatório para cassação do mandato de Carla Zambelli

Próximo passo é votação no plenário, onde são necessários pelo menos 257 votos para a perda do mandato

10 dezembro 2025 - 18h00Taynara Menezes    atualizado em 10/12/2025 às 18h00
Em ambos os casos, a Primeira Turma do STF determinou a perda do mandato de Zambelli.Em ambos os casos, a Primeira Turma do STF determinou a perda do mandato de Zambelli.   (Foto: Divulgação)
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (10) o parecer do deputado Cláudio Cajado que recomenda a cassação do mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).

O relatório agora seguirá para apreciação no plenário da Casa, conforme indicado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Para que a deputada perca o mandato, são necessários pelo menos 257 votos favoráveis.

Zambelli já foi condenada duas vezes pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A primeira condenação ocorreu após a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), realizada por ela e pelo hacker Walter Delgatti. A segunda foi por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal, em um episódio em que a deputada ameaçou um homem na véspera do segundo turno das eleições.

Em ambos os casos, a Primeira Turma do STF determinou a perda do mandato de Zambelli. Após a primeira condenação, a parlamentar deixou o Brasil e foi para a Itália. Ela foi presa em julho deste ano, após uma ação conjunta das autoridades dos dois países.

