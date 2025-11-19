Menu
Menu Busca quarta, 19 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
UEMS Nov25
Política

CCJR analisa indicação de Sérgio de Paula para o TCE-MS nesta quarta

A expectativa é que ele seja nomeado pelo governador já na próxima semana

19 novembro 2025 - 09h11Sarah Chaves
Sérgio de PaulaSérgio de Paula   (Reprodução)

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa deve avaliar, nesta quarta-feira (19), a indicação do ex-secretário Sérgio de Paula para ocupar a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), em proposta encaminhada pela Mesa Diretora.

Ele foi apontado para assumir o posto deixado por Jerson Domingos, que se aposentou recentemente. A proposta foi encaminhada pela Mesa Diretora.

A indicação foi protocolada na semana passada com o apoio de 23 deputados, número bem acima das oito assinaturas necessárias para dar andamento ao processo. Após a análise da CCJR, o tema segue para votação em plenário.

Uma vez aprovado pelo Legislativo, Sérgio de Paula, expectativa é que ele seja nomeado pelo governador Eduardo Riedel (PP) já na próxima semana.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

  Foto: Wagner Guimarães
Política
Pedido de autorização de crédito de US$ 80 milhões com o BID vai à segunda discussão
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Política
Nada de 'todes': Lula proíbe uso de linguagem neutra em órgão público
Lula com a bandeira do estado
Política
Lula defende o estado do Pará após declaração de chanceler alemão
Gestão estadual também vai avaliar ajustes em valores destinados à Educação e Assistência Social
Política
Com foco na saúde, MS aumenta valor das emendas e promete pagamentos até maio de 2026
Marcia Hokama, secretária municipal de finanças
Política
Servidores municipais devem receber 13° em parcela única
O ministro do STF, Alexandre de Moraes
Justiça
Ao vivo - STF retoma julgamento dos "kids pretos"; Moraes abre votação
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande
Política
Vereadores votam propostas sobre gratificação e lotação de servidores municipais
Foto: Wagner Guimarães
Política
Assembleia analisa pedido de autorização de crédito do Governo com o BID
Itaipu é debate entre Brasil e Paraguai
Política
Brasil e Paraguai retomam em dezembro negociações sobre Itaipu
Vereadora Luiza Ribeiro
Política
CPI da Saúde é solicitada após indícios de colapso na rede pública de Campo Grande

Mais Lidas

Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Polícia
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Idoso mata homem com facada certeira e foge após briga em bar de Campo Grande
Foto: TJMS
Justiça
Justiça Itinerante divulga calendário para o segundo semestre de 2025