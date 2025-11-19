CCJR analisa indicação de Sérgio de Paula para o TCE-MS nesta quarta

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa deve avaliar, nesta quarta-feira (19), a indicação do ex-secretário Sérgio de Paula para ocupar a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), em proposta encaminhada pela Mesa Diretora.

Ele foi apontado para assumir o posto deixado por Jerson Domingos, que se aposentou recentemente. A proposta foi encaminhada pela Mesa Diretora.

A indicação foi protocolada na semana passada com o apoio de 23 deputados, número bem acima das oito assinaturas necessárias para dar andamento ao processo. Após a análise da CCJR, o tema segue para votação em plenário.

Uma vez aprovado pelo Legislativo, Sérgio de Paula, expectativa é que ele seja nomeado pelo governador Eduardo Riedel (PP) já na próxima semana.

