Política

CCJR aprova licença de 18 dias para Eduardo Riedel

Barbosinha assumirá o comando do Estado durante o período de férias do chefe do Executivo

03 dezembro 2025 - 13h55Brenda Assis
Governador Eduardo Riedel (PP)Governador Eduardo Riedel (PP)   (Saul Schramm)

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) aprovou a concessão de uma licença de 18 dias ao governador Eduardo Riedel, autorizando formalmente um período de férias entre 29 de dezembro de 2025 e 16 de janeiro de 2026.

A matéria ainda precisará passar pelo plenário da Assembleia Legislativa antes de ser efetivada.

Durante o período de ausência de Riedel, o vice-governador Barbosinha, assumirá interinamente o comando do Poder Executivo estadual, garantindo a continuidade das atividades administrativas e eventuais decisões de governo.

A autorização de férias ao chefe do Executivo é um procedimento previsto em lei e requer análise e aprovação dos parlamentares, uma vez que envolve a transferência temporária das funções governamentais ao vice-governador.

