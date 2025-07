Celso Abrantes vence eleição em Bandeirantes e assume prefeitura até 2028

O empresário e ex-vereador Celso Abrantes (PSD) foi eleito prefeito de Bandeirantes - a 70 km de Campo Grande, durante a eleição suplementar realizada neste domingo (6).

Ele venceu com 51,87% dos votos válidos, superando Tatiane Miyasato (MDB), que ficou em segundo lugar com 34,21%, e Flávio Paiva (DC), que teve 13,92%. Até agora, 91.30% das urnas foram apuradas. O novo mandato será válido até dezembro de 2028.

A eleição fora de época foi convocada após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassar a chapa eleita em 2024, encabeçada por Álvaro Urt (PSDB), por inelegibilidade.

Urt teve a candidatura indeferida por problemas com a prestação de contas de sua gestão anterior, quando foi prefeito entre 2017 e 2020. A decisão anulou os votos recebidos por ele e resultou na convocação do novo pleito pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS).

Celso Abrantes já havia sido o segundo colocado nas eleições de 2024, com 31,17% dos votos. Desta vez, liderando a coligação “Juntos por Bandeirantes” (PSD, PL, Republicanos, PDT e Podemos), consolidou a vitória.

Celso Abrantes será diplomado até 29 de julho e deve assumir o cargo oficialmente no dia 1º de agosto. O prefeito eleito cumprirá mandato até 31 de dezembro de 2028.

