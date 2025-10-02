Centro logístico entre aduanas pode ajudar no sucesso da Rota Bioceânica

Luiz Vinicius e Sarah Chaves atualizado em 02/10/2025 às 20h01

A construção de um centro logístico virou tema para agregar no sucesso esperado pela Rota Bioceânica, mas dependerá de conversas entre os quatro países: Brasil, Argentina, Paraguai e Chile. Essa nova rota servirá como encurtamento de viagens, garantindo vantagens no deslocamento.

O senador Nelsinho Trad (PSD) explicou que é preciso ter esse centro, pois evitará que um produto passe pelas quatro aduanas dos países envolvidos na Rota Bioceânica, garantindo que passe com mais agilidade e chegue ao destino em menor tempo.

"Nós estamos antenados, no âmbito do Mercosul, a gente já conversou isso, só que é uma iniciativa dos executivos", disse o parlamentar sul-mato-grossense. Ele também comentou sobre a hipótese de uma rota sobre o Rio Apa, em Mato Grosso do Sul.

A ideia teria agradado o governador Eduardo Riedel, mas tudo depende de uma fonte de recursos. "É algo que vai agregar muito valor, mas estão tentando achar uma fonte de recursos".

O presidente da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), Gerson Claro, esteve em Porto Murtinho e no Paraguai nesta quinta-feira (2) e avaliou o cenário positivo para que a ponte seja inaugurada até o fim do primeiro semestre. Ele também comentou sobre a reunião com o presidente do Paraguai, Santiago Peña.

"Muita coisa (deve ser tratada), aduana, a liberação, passagem de caminhão começa a virar realidade", pontuou.

