Política

Centro logístico entre aduanas pode ajudar no sucesso da Rota Bioceânica

Vantagem e encurtamento de viagens faz com que Brasil, Argentina, Paraguai e Chile conversem sobre possibilidade

02 outubro 2025 - 20h00
Nelsinho acompanha conversas sobre centro logísticoNelsinho acompanha conversas sobre centro logístico   (Sarah Chaves)
A construção de um centro logístico virou tema para agregar no sucesso esperado pela Rota Bioceânica, mas dependerá de conversas entre os quatro países: Brasil, Argentina, Paraguai e Chile. Essa nova rota servirá como encurtamento de viagens, garantindo vantagens no deslocamento.

O senador Nelsinho Trad (PSD) explicou que é preciso ter esse centro, pois evitará que um produto passe pelas quatro aduanas dos países envolvidos na Rota Bioceânica, garantindo que passe com mais agilidade e chegue ao destino em menor tempo.

"Nós estamos antenados, no âmbito do Mercosul, a gente já conversou isso, só que é uma iniciativa dos executivos", disse o parlamentar sul-mato-grossense. Ele também comentou sobre a hipótese de uma rota sobre o Rio Apa, em Mato Grosso do Sul.

A ideia teria agradado o governador Eduardo Riedel, mas tudo depende de uma fonte de recursos. "É algo que vai agregar muito valor, mas estão tentando achar uma fonte de recursos".

O presidente da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), Gerson Claro, esteve em Porto Murtinho e no Paraguai nesta quinta-feira (2) e avaliou o cenário positivo para que a ponte seja inaugurada até o fim do primeiro semestre. Ele também comentou sobre a reunião com o presidente do Paraguai, Santiago Peña.

"Muita coisa (deve ser tratada), aduana, a liberação, passagem de caminhão começa a virar realidade", pontuou.

