Chanceler do Brasil encerra agenda nos EUA sem avanços em negociações

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, encerrou nesta terça-feira (29) a sua agenda oficial nos Estados Unidos e deve retornar ao Brasil ainda hoje, segundo fontes diplomáticas.

Durante dois dias, Vieira participou da conferência da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, que debate soluções para o conflito no Oriente Médio, com foco na proposta dos dois Estados. Apesar de sinalizar ao governo dos EUA a disposição de estender sua estadia até Washington para discutir a retomada das negociações comerciais e tarifárias, o gesto não foi correspondido.

Fontes da Casa Branca informaram que não houve nenhuma reunião agendada com representantes de alto nível da administração Trump, frustrando a tentativa brasileira de reabrir o diálogo. Durante a sua passagem por Nova York, Vieira participou de diversas reuniões bilaterais. Nesta terça-feira, ele se encontrou com o primeiro-ministro da Palestina, Mohammad Mustafa; o chanceler da Jordânia, Ayman Safadi; e a ministra dos Negócios Estrangeiros e da Integração Africana do Senegal, Yassine Fall.

Também esteve presente em uma reunião informal promovida pela Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Próximo (UNRWA).

Na segunda-feira (28), o chanceler já havia realizado encontros bilaterais com representantes da Áustria, Canadá, Espanha e Portugal.

