Chapa de Daniel e Coringa ganham eleição na União das Câmaras de MS

Aconteceu nesta quarta-feira (2) a eleição da diretoria da União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UCVMS), com a chapa de Daniel Júnior (PP - Dourados) e Junior Coringa (MDB - Campo Grande) saindo como a ganhadora, ficando responsável pela administração da instituição pelo quadriênio 2025 - 2028.

Matematicamente eleita com 31 votos de diferença, a chapa de Daniel deve assumir em um período de 30 dias após a votação, com o novo presidente da União das Câmaras já comentando sobre planos futuros.

“A participação de Campo Grande foi fundamental, porque Campo Grande não poderia ficar fora dessa eleição, até porque na última eleição a gente disputou com o atual gestor, e Campo Grande é prioridade na próxima gestão”, comentou Daniel.

Jeovani Vieira esteve à frente da instituição por 12 anos, e foi alvo de críticas do presidente eleito, que o acusou de manobras para tentar se manter no poder.

“Nós vamos ter um novo momento, depois de 12 anos, é histórico isso, nós conseguimos uma liminar para garantir o nosso direito, porque Campo Grande pagou, e nós garantimos o nosso direito através da justiça, isso não precisava, nós estamos com várias câmaras que queriam participar, infelizmente o atual gestor dificultou ao máximo, porque ele queria se perpetuar no poder”, comentou.

“Agora nós temos uma missão, que é fazer um projeto de dois em dois anos, com mandato, no máximo uma reeleição, para que a gente possa ter revezamento no poder, mas não podemos ter um presidente com 12 anos de mandato”, completou, afirmando que a diminuição do tempo do mandato será pautada ainda durante seu mandato.

Outra prioridade está na filiação de todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, com Daniel citando a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) como exemplo dessa união entre cidades sul-mato-grossenses.

“Esse é o nosso projeto, 79 municípios filiados, como a Assomasul, hoje a Assomasul tem todos os municípios filiados, por que que a União de Câmaras não tem?”, questionou.

“O vereador é o agente público mais próximo da sociedade e a União tem um papel fundamental do fortalecimento do Legislativo Municipal”, finalizou.

Junior Coringa, vice eleito da instituição, comemorou a vitória e comentou sobre quais serão os próximos passos tomados.

“Nossa prioridade é semana que vem entrar aqui para dentro dessa entidade, realmente entender quais são as dificuldades, que nós já sabemos de várias, e colocar todo o nosso time para realmente fazer um grande trabalho e recuperar a credibilidade da nossa instituição”, disse Coringa.

O vereador campo-grandense disse que tem planos para a posse, e que planeja uma Assembleia Geral logo após a cerimônia para discutir pontos importantes para a UCVMS.

“Eu tenho uma vontade no coração de a gente fazer uma grande posse, chamar todas as câmaras, todos os vereadores, todos os agentes políticos, e lá a gente já fazer uma Assembleia Geral e discutir alguns pontos mais importantes e pontuais para a nossa instituição”, afirmou.

A chapa de Daniel tem Junior Coringa (MDB - Campo Grande) como vice, Leandro Caramalac (PSD - Terenos) como segundo-vice, Neto Santos (Republicanos - Campo Grande) como Tesoureiro e Jota Pereira (União - Jardim) como Secretário-geral.

A expectativa é que o grupo assuma dentro de 30 dias após as votações.

