Menu
Menu Busca domingo, 14 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Política

Chapa do PT para 2026 ganha forma com Fábio Trad ao governo

O evento estadual oficializou o ex-deputado e dona Gilda como vice e uniu lideranças em torno de uma candidatura própria ao Executivo

13 dezembro 2025 - 20h00Sarah Chaves    atualizado em 13/12/2025 às 23h08
Anúncio após plenária EstadualAnúncio após plenária Estadual   (Divulgação )

O Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso do Sul deu início, no sábado (13), às articulações políticas para as eleições de 2026 com a realização de uma plenária estadual na Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), em Campo Grande.

O encontro contou com a presença do presidente nacional do PT, Edinho Silva, e reuniu lideranças partidárias, parlamentares e militantes e lançou oficialmente o ex-deputado federal Fábio Trad como pré-candidato ao governo do Estado, com Dona Gilda como vice.

A direção partidária tratou o evento como ponto de partida para o alinhamento interno e o fortalecimento das bases. Entre as lideranças presentes estiveram o ex-deputado federal Fábio Trad e o deputado federal Vander Loubet, apontado como principal nome para a disputa ao Senado.

Em sua fala à imprensa, Edinho Silva reforçou a confiança na direção estadual e confirmou a decisão por candidatura própria ao governo.
“Eu estou aqui para ouvir a direção estadual do partido. Mato Grosso do Sul tem uma direção forte, um diretório com tradição, que já governou o Estado. As decisões regionais ficam sob condução dessa direção, e nós vamos construir juntos, respeitando esse processo”, afirmou. Em seguida, foi categórico. “Nosso candidato aqui é o Fábio. O Fábio é o nosso candidato ao governo do Estado.”

O deputado federal Vander Loubet, presidente do PT em Mato Grosso do Sul, destacou que a prioridade é estruturar uma chapa competitiva. “Como presidente do partido, eu coloco a condução política acima do projeto pessoal. Claro que sou pré-candidato ao Senado, mas nossa prioridade é fortalecer o palanque do presidente Lula e a candidatura do Fábio ao governo”, afirmou.

Já Fábio Trad ressaltou o simbolismo político do encontro e a importância da presença da direção nacional.
“A vinda do presidente nacional do PT significa que a esquerda de Mato Grosso do Sul está, sim, no radar político nacional. Não é possível que um Estado da importância geopolítica de Mato Grosso do Sul não tenha um palanque competitivo, ideologicamente coerente com o campo progressista liderado pelo presidente Lula”, disse.

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Presidente do Senado garantiu que proposta orçamentária vai a Plenário assim que for aprovada na CMO
Política
Lei Orçamentária de 2026 entra na pauta do Congresso na próxima semana
Adilson Barroso e Heloísa Helena
Política
Conheça os suplentes que devem assumir vagas de Zambelli e Glauber na Câmara
Presidente nacional do PT, Edinho Silva
Política
Com Edinho Silva, PT reúne lideranças e abre debate eleitoral em MS neste sábado
Conselho de Ética mantém sessão mesmo com ausência de Pollon
Política
Conselho de Ética mantém sessão mesmo com ausência de Pollon
Dinheiro /
Justiça
Prefeitura obtém liminar e livra servidores da "folha secreta" do imposto de renda
Deputada federal Carla Zambelli (PL-SP)
Política
Moraes derruba votação que livrou Zambelli e ordena perda imediata do mandato
Carlos Bolsonaro
Política
Carlos Bolsonaro renuncia cargo de vereador do Rio de Janeiro
Foto: Luiz Roberto/Secom/TSE
Política
Especialistas reforçam segurança das urnas no encerramento do Teste 2025
Ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal.
Política
Ex-vereador volta a responder ação sobre esquema que resultou na cassação de Bernal
Casal Trutis -
Justiça
TSE mantém "Tio Trutis" e esposa condenados por desvio de R$ 776 mil do fundo de campanha

Mais Lidas

O município recebeu três mil unidades e tem registrado alta procura
Saúde
Capital oferece Implanon gratuito no SUS para mulheres de 18 a 49 anos
Homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem sofre exposição de osso do crânio após ser agredido por pessoas no Los Angeles
Polícia Civil e Científica estão pelo local
Polícia
VÍDEO - AGORA: Caminhoneiro é encontrado morto em pátio de posto de Campo Grande
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Cidade
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande