Chapa do PT para 2026 ganha forma com Fábio Trad ao governo

O Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso do Sul deu início, no sábado (13), às articulações políticas para as eleições de 2026 com a realização de uma plenária estadual na Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), em Campo Grande.

O encontro contou com a presença do presidente nacional do PT, Edinho Silva, e reuniu lideranças partidárias, parlamentares e militantes e lançou oficialmente o ex-deputado federal Fábio Trad como pré-candidato ao governo do Estado, com Dona Gilda como vice.

A direção partidária tratou o evento como ponto de partida para o alinhamento interno e o fortalecimento das bases. Entre as lideranças presentes estiveram o ex-deputado federal Fábio Trad e o deputado federal Vander Loubet, apontado como principal nome para a disputa ao Senado.

Em sua fala à imprensa, Edinho Silva reforçou a confiança na direção estadual e confirmou a decisão por candidatura própria ao governo.

“Eu estou aqui para ouvir a direção estadual do partido. Mato Grosso do Sul tem uma direção forte, um diretório com tradição, que já governou o Estado. As decisões regionais ficam sob condução dessa direção, e nós vamos construir juntos, respeitando esse processo”, afirmou. Em seguida, foi categórico. “Nosso candidato aqui é o Fábio. O Fábio é o nosso candidato ao governo do Estado.”

O deputado federal Vander Loubet, presidente do PT em Mato Grosso do Sul, destacou que a prioridade é estruturar uma chapa competitiva. “Como presidente do partido, eu coloco a condução política acima do projeto pessoal. Claro que sou pré-candidato ao Senado, mas nossa prioridade é fortalecer o palanque do presidente Lula e a candidatura do Fábio ao governo”, afirmou.

Já Fábio Trad ressaltou o simbolismo político do encontro e a importância da presença da direção nacional.

“A vinda do presidente nacional do PT significa que a esquerda de Mato Grosso do Sul está, sim, no radar político nacional. Não é possível que um Estado da importância geopolítica de Mato Grosso do Sul não tenha um palanque competitivo, ideologicamente coerente com o campo progressista liderado pelo presidente Lula”, disse.

