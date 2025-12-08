Menu
Política

Cidadania-MS realiza congresso, debate federação com o PSB e define nova direção

Édio Viégas foi reeleito como presidente estadual

08 dezembro 2025 - 15h39

O Cidadania de Mato Grosso do Sul realizou o XXI Congresso Estadual do partido, neste sábado (6),  reunindo filiados de várias regiões do estado. O encontro reforçou o compromisso da sigla com um debate político voltado à união da sociedade e ao enfrentamento dos problemas reais da população.

Reeleito presidente estadual, Édio Viégas destacou a necessidade de superar a polarização e retomar a construção de consensos. Segundo ele, o Cidadania busca qualificar o debate público e priorizar demandas cotidianas e estratégicas dos brasileiros.

Um dos temas centrais do congresso foi a possível federação com o Partido Socialista Brasileiro (PSB), proposta que está em análise pela direção nacional e pode ser oficializada para as eleições de 2026. O partido também discutiu seu planejamento eleitoral, com foco na formação de uma chapa competitiva para os cargos de deputado estadual e federal.

Durante o evento, foram definidos o novo Diretório Estadual e a Comissão Executiva para o mandato 2025–2029. Além de Édio Viégas na presidência, foram escolhidos Celsinho como vice-presidente, Francisco Moreira Saraiva como segundo vice, Adonis Marcos como secretário e Orlando Rocha como secretário-adjunto.

A tesouraria ficou a cargo de Ivan Neiva Júnior e Ricardo Maia. A coordenação estadual do núcleo Mulheres 23 será conduzida por Marizete Grance Romeo e Esther Ricaldes Vital Barbosa.

O congresso também marcou a criação da Coordenação da Juventude 23, liderada por Mariana Grance, Alan Azambuja e Gabriel Siqueira de Souza, fortalecendo a presença jovem no partido. A mobilização inclui novas filiações e ações voltadas ao fortalecimento dos núcleos temáticos.

A etapa estadual integra o calendário do XXI Congresso Nacional do Cidadania, que segue até o primeiro trimestre de 2026. Para Édio Viégas, o encontro consolida a unidade interna da legenda e reafirma o compromisso com uma política responsável, equilibrada e alinhada às necessidades da sociedade.

