Cinco cidades do Estado adquirem “Castramóvel”

Cinco cidades do Estado de Mato Grosso do Sul adquiriram Unidade Móvel de Castração de Cães e Gatos (Castramóvel). Com emendas do deputado estadual Marcio Fernandes destinadas em 2019, Bonito, Sonora, Terenos, Aquidauana e Maracaju estão implementando seus projetos.

Marcio Fernandes, médico veterinário por formação, expõe que a castração de cães e gatos é uma questão, também, de saúde pública. Segundo o deputado, além do controle de ninhadas, a castração evita animais a serem abandonados nas ruas e diminui os riscos de zoonoses — doenças transmitidas de bichos para humanos.

“Com os animais soltos nas ruas não tem controle sanitário. Eles não são vacinados e com isso temos as zoonoses fora de controle. Já temos mais de mil zoonoses identificadas e precisamos evitar a transmissão. A pessoa doente vai procurar um posto de saúde, então mantendo o controle sanitário a gente evita uma demanda nas unidades de saúde”, destaca o deputado.

Além das cidades citadas, as emendas foram destinadas para Brasilândia, Coxim e Campo Grande. Para pleno funcionamento, cada unidade precisa de um motorista, um médico veterinário e dois auxiliares. As equipes e insumos são de responsabilidade de cada prefeitura.

