Cinco cidades do Estado têm mulheres eleitas prefeitas

De 79 municípios de Mato Grosso do Sul, apenas 30 tiveram mulheres disputando o cargo de prefeita. Dessas 30, somente cinco foram eleitas para o mandato que se inicia em 2021. Isso representa 6,3% do total eleito.

No maior colégio eleitoral do Estado, Campo Grande, por exemplo, só teve duas candidatas a Prefeita: Cris Duarte (Psol) e Delegada Sidneia Tobias (Podemos). Contudo, não foram eleitas.

Cleidiane Areco Matzembacher, a Dra. Clediane, foi eleita em Jardim pelo PSD com 37,08% dos votos, ficando com apenas 20 votos na frente do seu adversário. Ela disputava seu primeiro cargo político e se tornou a primeira prefeita da cidade.

Disputando sua quarta corrida eleitoral, Ilda Machado (PSD) conquistou o pleito de Fátima do Sul com 60,18% dos votos e consegue reeleição para seu terceiro mandato – Ilda foi prefeita, também, no ano de 2008.

Em Corguinho, a prefeita Marcela Ribeiro Lopes (PSDB) foi reeleita com 59,01% e continua a administrar a cidade por mais quatro anos.

Já com 42,25% dos votos, a prefeita eleita em Água Clara é a vereadora Gerolina Alves (PSD), que agora deixa a cadeira na Câmara Municipal para comandar o município.

Em Naviraí, quem vai administrar a cidade é Rhaiza Matos (PSDB), filha do deputado federal Onevan de Matos, que faleceu às vésperas da eleição, na quinta-feira passada (12). O nome de Rhaiza, como substituta de seu pai, só foi apresentado aos eleitores no sábado (14), ainda sim, decidiram com 36,49% dos votos, que a filha de Onevan é que vai governar o município.

