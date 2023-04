Cinco projetos são votados pelos vereadores na Câmara Municipal nesta terça-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande analisam na sessão desta terça-feira (25), cinco projetos. Todas as propostas serão apreciadas em primeira discussão.

De autoria do vereador Professor Juari, será analisado o projeto n.10.487/21 que declara de utilidade pública municipal o projeto Uma Mão Amiga, associação civil sem fins lucrativos

Também será votado o projeto de lei n. 10.727/22, que institui o Cadastro Municipal de Pessoas Desaparecidas no município de Campo Grande /MS. Os autores do projeto, são os vereadores Otávio Trad, Junior Coringa, Edu Miranda e Ademir Santana.

Será votado ainda, os projetos 10.738/22, que inclui no calendário de eventos da cidade de Campo Grande o aniversário da Independência da Bolívia, de autoria do vereador Papy e o 10.834/22 que declara de utilidade pública municipal a entidade “Associação Casa de Oração Caboclo Pena Branca”, projeto do vereador Ronilço Guerreiro.

Por fim, será votado o projeto do vereador Paulo Lands, n.10.872/23, que institui a Semana da Conscientização sobre a Menopausa.



Serviço

Os trabalhos têm início às 9h20, no Plenário Oliva Enciso, com transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube da Casa de Leis, e também pela TVE Cultura, no canal 4.2.

