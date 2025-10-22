Ciro Gomes assina filiação e deverá presidir o PSDB no Ceará

Ciro Gomes assinou sua ficha de filiação ao PSDB, em evento em Fortaleza (CE), nesta quarta-feira (22), ao lado do ex-senador e ex-presidente nacional da legenda, Tasso Jereissati.
Além das lideranças tucanas, estão presentes representantes de partidos de oposição ao atual governo do estado, como o deputado federal André Fernandes (PL), presidente estadual do PL no Ceará, e o ex-deputado federal Capitão Wagner (União).
O anúncio de que Ciro, que foi governador pelo PSDB, retornaria ao partido foi feito pelo presidente estadual da sigla, Ozires Pontes. Na ocasião, Ozires relatou que Jereissati foi o "principal responsável" por convencer o ex-ministro a escolher a legenda.
O ex-governador do Ceará e ex-ministro tem como missão reconstruir no estado o "orgulho de ser cearense", conforme Jereissati, ao disputar o governo estadual em 2026.
Jereissati anunciou ainda que o ex-governador assumirá a presidência estadual do partido, enquanto José Sarto, ex-prefeito de Fortaleza, comandará o diretório municipal.