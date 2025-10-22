Menu
Política

Ciro Gomes assina filiação e deverá presidir o PSDB no Ceará

O ex-governador tem como missão "reconstruir no estado o orgulho de ser cearense"

22 outubro 2025 - 13h13Sarah Chaves
Filiação de Ciro Gomes foi transmitida ao vivoFiliação de Ciro Gomes foi transmitida ao vivo  

Ciro Gomes assinou sua ficha de filiação ao PSDB, em evento em Fortaleza (CE), nesta quarta-feira (22), ao lado do ex-senador e ex-presidente nacional da legenda, Tasso Jereissati.

Além das lideranças tucanas, estão presentes representantes de partidos de oposição ao atual governo do estado, como o deputado federal André Fernandes (PL), presidente estadual do PL no Ceará, e o ex-deputado federal Capitão Wagner (União).

O anúncio de que Ciro, que foi governador pelo PSDB, retornaria ao partido foi feito pelo presidente estadual da sigla, Ozires Pontes. Na ocasião, Ozires relatou que Jereissati foi o "principal responsável" por convencer o ex-ministro a escolher a legenda.

O ex-governador do Ceará e ex-ministro tem como missão  reconstruir no estado o "orgulho de ser cearense", conforme Jereissati, ao disputar o governo estadual em 2026.

Jereissati anunciou ainda que o ex-governador assumirá a presidência estadual do partido, enquanto José Sarto, ex-prefeito de Fortaleza, comandará o diretório municipal.

 

