Ciro Gomes assina filiação e deverá presidir o PSDB no Ceará

Ciro Gomes assinou sua ficha de filiação ao PSDB, em evento em Fortaleza (CE), nesta quarta-feira (22), ao lado do ex-senador e ex-presidente nacional da legenda, Tasso Jereissati.



Além das lideranças tucanas, estão presentes representantes de partidos de oposição ao atual governo do estado, como o deputado federal André Fernandes (PL), presidente estadual do PL no Ceará, e o ex-deputado federal Capitão Wagner (União).



O anúncio de que Ciro, que foi governador pelo PSDB, retornaria ao partido foi feito pelo presidente estadual da sigla, Ozires Pontes. Na ocasião, Ozires relatou que Jereissati foi o "principal responsável" por convencer o ex-ministro a escolher a legenda.

O ex-governador do Ceará e ex-ministro tem como missão reconstruir no estado o "orgulho de ser cearense", conforme Jereissati, ao disputar o governo estadual em 2026.



Jereissati anunciou ainda que o ex-governador assumirá a presidência estadual do partido, enquanto José Sarto, ex-prefeito de Fortaleza, comandará o diretório municipal.





