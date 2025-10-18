Ciro Gomes deixa o PDT e se filia ao PSDB após divergências no Ceará

Devido às divergências internas no PDT do Ceará, especialmente pela aproximação da legenda com o governo do petista Elmano de Freitas, o ex-governador Ciro Gomes decidiu se desfiliar do partido. Segundo aliados, a permanência de Ciro já era considerada insustentável diante de suas críticas constantes à aliança entre PDT e PT no estado. A desfiliação foi formalizada nesta sexta-feira (17), por meio de carta entregue ao presidente nacional da sigla, Carlos Lupi.

Poucas horas após deixar o PDT, Ciro Gomes se filiou ao PSDB, partido ao qual já havia pertencido na década de 1990, período em que foi eleito governador do Ceará. O presidente estadual do PSDB, Ozires Pontes, confirmou a filiação em vídeo divulgado na noite de sexta-feira, destacando que o retorno de Ciro foi articulado pelo ex-senador Tasso Jereissati.

Segundo Ozires, o PSDB planeja lançar Ciro como pré-candidato ao governo do Ceará nas eleições de 2026. “Em poucos dias ou em poucos meses, o próprio Ciro estará anunciando sua candidatura ao governo do Estado”, afirmou o dirigente tucano.

A cerimônia oficial de filiação de Ciro ao PSDB está marcada para quarta-feira (22), às 9h30, no Hotel Mareiro, na avenida Beira Mar, em Fortaleza. O evento deve reunir lideranças tucanas nacionais e estaduais, simbolizando o retorno de Ciro a uma legenda onde iniciou parte de sua trajetória política.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também