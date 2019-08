Ciro Gomes tem agenda em Campo Grande na sexta-feira

O vice-presidente nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT) Ciro Gomes virá em Campo Grande na sexta-feira (16), segundo informações da assessoria do parlamentar.

O Cenário político das eleições 2020 é o principal tema a ser abordado durante a visita de Ciro.

Pela manhã, às 8h Ciro irá participar da coletiva de imprensa no diretório do PDT, na rua Abrão Júlio Rahe, 2399, no bairro Santa Fé.

Às 9h, ele estará no Teatro Glauce Rocha, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), na V Semana Acadêmica de Economia, com a palestra As Reformas Econômicas e Sociais e a Retomada do Crescimento.

O almoço do gestor será reservado, e em seguida às 14h, ele se reúne com prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, membros dos Diretórios e filiados para discutir os projetos políticos do PDT para Mato Grosso do Sul.

A reunião acontecerá no auditório da Associação dos Notários e Registradores (ANOREG), na travessa Tabelião Nelson Pereira Seba, 50, no Bairro Chácara Cachoeira em Campo Grande.

A agenda de Ciro finaliza às 19h na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) com a palestra “Universidade e desenvolvimento social e político”.

