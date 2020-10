Citando Dilma, PT "se une" a Kemp e diz que vídeo foi editado

O diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) se pronunciou a respeito do vídeo que circula as redes sociais, onde o candidato à prefeitura de Campo Grande, Pedro Kemp aparece gritando com a candidata à vereadora, Karla Cânepa, do mesmo partido.

Em nota, o partido afirma o seu compromisso com a inclusão das mulheres na política e do seu empoderamento, e cita Dilma, primeira presidenta do Brasil, que implantou políticas públicas de proteção às mulheres. O diretório também citou trajetória centrada e ponderada do candidato Pedro Kemp que luta pelos direitos humanos, e afirmou que um único episódio não invalida toda uma trajetória na defesa dos direitos humanos das mulheres.

Leia a nota na íntegra:

NOTA DO PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diante do episódio envolvendo uma discussão entre o candidato a Prefeito pelo PT de Campo Grande e uma das nossas candidatas a vereadora, o Partido dos Trabalhadores vem a público afirmar o seu compromisso com a inclusão das mulheres na política e seu empoderamento. Tanto assim que elegeu e reelegeu a primeira mulher presidenta do Brasil, cujo governo implantou importantes políticas públicas de proteção às mulheres, como, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande, centro de atendimento humanizado e especializado no atendimento à mulher em situação de violência doméstica, que foi dirigido por Eloisa Castro Berro, nossa candidata a vice-prefeita.

O PT não apoia nenhum tipo de violência contra as mulheres, e, nesse sentido, se une ao pedido de desculpas que Pedro Kemp fez à candidata logo após a discussão, trecho que foi omitido do vídeo editado e amplamente divulgado nas redes sociais.

No pleito de 2020 o Partido dos Trabalhadores apresenta à sociedade uma chapa composta por mais de 50% de candidatas mulheres a vereadora, além da nossa vice-prefeita Eloisa.

Pedro Kemp, por sua vez, tem sido um defensor incansável da luta pelos direitos humanos e, quem o conhece de perto, sabe que em toda a sua trajetória de vida tem sido uma pessoa centrada e ponderada. Um único momento de vc de democráticas e populares, com várias ações concretas em favor das mulheres, como o projeto que previa campanha contra o abuso sexual dentro do transporte coletivo, e a Lei 5.011/2017, de sua autoria, que dispõe sobre a valorização das mulheres e o combate ao machismo na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. Estamos todas e todos inseridos em um contexto de machismo estrutural, e não vamos nos furtar a reconhecer nossos erros. Mas um único episódio não invalida toda uma trajetória na defesa dos direitos humanos das mulheres. Por isso, o PT espera que a sociedade campo-grandense vote 13, e nos ajude a avançar nessa reflexão e nas políticas públicas para as mulheres.

PT MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE MS

Relembre o caso:

Nesta quarta-feira (28), um vídeo, aparentemente gravado às escondidas, circulou as redes sociais onde mostra o deputado estadual e candidato a prefeito de Campo Grande, Pedro Kemp, do PT, exaltado no comitê da candidata à vereadora, do mesmo partido, Karla Cânepa.

Ele aparece gritando e se levantando contra Karla por diversas vezes. A discussão teria acontecido por causa de fundo eleitoral. Depois do acontecido, Kemp se desculpou por meio de uma nota em seu Facebook.

