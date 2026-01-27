Menu
Menu Busca terça, 27 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Política

Com ano eleitoral, Senado inicia 2026 com novo equilíbrio entre bancadas

As trocas partidárias e posse de suplentes alteraram o ranking das siglas

27 janeiro 2026 - 09h23Sarah Chaves
Com 15 cadeiras, maior bancada no início de 2026 será do PL Com 15 cadeiras, maior bancada no início de 2026 será do PL   (Andressa Anholete/Agência Senado)

Em ano eleitoral, o Senado começa 2026 já sob um cenário de mudanças na correlação de forças entre os partidos, resultado de trocas de legenda, desfiliações e da posse de suplentes ao longo do último ano. O período, tradicionalmente marcado por rearranjos políticos, antecipa um ambiente ainda mais instável com a proximidade das eleições de outubro.

Nesse contexto, o Partido Liberal (PL) inicia o último ano da atual legislatura como a maior bancada da Casa, com 15 senadores. O número representa um crescimento em relação ao início de 2025, quando o partido tinha 14 cadeiras, e coloca o PL na liderança que vinha sendo ocupada pelo PSD desde 2023.

O PSD aparece agora na segunda posição, com 14 parlamentares, após perder uma cadeira em comparação ao ano passado. Na sequência está o MDB, que mantém o terceiro lugar, mas também registra redução e passa a contar com 10 senadores. Completam o grupo das cinco maiores bancadas o PT, com 9 integrantes, e o PP, com 7.

A alteração no ranking não se resume a uma simples troca de posições. A chamada “dança das cadeiras” reflete uma série de movimentos registrados ao longo de 2025, incluindo mudanças de partido e a entrada de suplentes no lugar de titulares.

Entre os casos mais relevantes estão a saída de Alan Rick (AC) do União Brasil para o Republicanos e a de Márcio Bittar (AC), que deixou o União Brasil e se filiou ao PL. Também houve a migração de Daniella Ribeiro (PB) do PSD para o PP, além da desfiliação de Giordano (SP) do MDB, que atualmente está sem partido.

No campo das substituições, em outubro, José Lacerda (PSD-MT) assumiu a vaga deixada pela senadora Margareth Buzetti (PP-MT), primeira suplente de Carlos Fávaro, ministro da Agricultura. Lacerda havia sido eleito como segundo suplente na chapa. Outras mudanças, porém, não impactaram a contagem das bancadas, como a posse de Bruno Bonetti (PL-RJ), suplente de Romário (PL-RJ), em dezembro, com permanência prevista até março.

Até o fim de 2026, novas alterações ainda devem ocorrer, impulsionadas por licenças, convocações de suplentes e eventuais trocas partidárias, movimento comum em anos eleitorais. O cenário tende a ficar ainda mais dinâmico em 2027, já que dois terços das cadeiras do Senado estarão em disputa nas eleições de outubro, o que pode redesenhar o equilíbrio de forças na Casa a partir do próximo ano.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

A decisão de pautar a votação foi tomada na manhã desta segunda-feira
Política
Veto que pode suspender aumento da taxa do lixo vai a votação em 3 de fevereiro
Caminhada encerrou ato pró-anistia em Brasília
Política
Ana Portela vê manifestação em Brasília como marco político para 2026
Foto: Reprodução CNN
Política
Planalto reforça segurança antes da chegada de Nikolas Ferreira em Brasília
eto Pereira pede respeito e cobra punição nas fraudes do INSS no Dia do Aposentado
Política
No Dia do Aposentado, Beto Pereira reforça debate sobre fraudes no INSS
O ministro também fez referência aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023
Política
Moraes determina retirada de bolsonaristas acampados na Papudinha e cita atos de 8 de janeiro
Vídeo: Trompetista ironiza caminhada de Nikolas Ferreira e vídeo viraliza nas redes
Política
Vídeo: Trompetista ironiza caminhada de Nikolas Ferreira e vídeo viraliza nas redes
Vídeo: Prefeito de Ivinhema 'arrega' e rasga pedido de aumento do próprio salário para R$ 35 mil
Política
Vídeo: Prefeito de Ivinhema 'arrega' e rasga pedido de aumento do próprio salário para R$ 35 mil
Governador de Minas Gerais, Romeu Zema
Política
Pré-candidato à presidência, Zema diz que foco é unir a direita no segundo turno
Presidente Lula em sua última reunião ministerial de 2025, na Granja do Torto
Política
Governo Lula pode perder cerca de 20 ministros com candidaturas em 2026
Lula participará de encerramento do Encontro Nacional do MST na sexta
Política
Lula participará de encerramento do Encontro Nacional do MST na sexta

Mais Lidas

A confusão aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Adolescente é espancado a pauladas após bater em menino autista no Parque Ayrton Senna
Crime foi cometido na frente de uma residência
Polícia
AGORA: Homem é assassinado com golpes de faca no Iracy Coelho
Menina de 12 anos fica com faca cravada na cabeça durante 'brincadeira' com irmão em Campo Grande
Polícia
Menina de 12 anos fica com faca cravada na cabeça durante 'brincadeira' com irmão em Campo Grande
Rosana foi brutalmente assassinada
Polícia
Antes de ser preso, feminicida de Rosana disse que 'tomaria chá de camomila' em Corumbá