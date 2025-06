Com apoio da Fiems, Papy lidera iniciativa que oferece 10 mil cursos gratuitos na Capital

A Câmara Municipal de Campo Grande, em parceria com a Fiems (Federação das Indústrias de MS) e o Senai, lançou o programa “Pronto Pro Trabalho”, que oferece 10 mil vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional.

A proposta tem como objetivo suprir o déficit de profissionais capacitados, especialmente nas indústrias de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o presidente da Fiems, Sérgio Longen, há hoje cerca de 25 mil vagas em aberto no setor industrial que não são preenchidas por falta de candidatos com a qualificação exigida. Ao mesmo tempo, o Estado registra 478 mil pessoas na informalidade, a maioria com baixa renda e condições precárias de trabalho.

Na prática, a Câmara disponibilizou um totem de autoatendimento para pré-matrícula dos interessados, que está instalado no prédio do Legislativo, na Avenida Ricardo Brandão, nº 1600. A inscrição é simples, sem burocracia e aberta a qualquer pessoa que deseje ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho.

Segundo o presidente da Casa, vereador Papy, o Legislativo atua como articulador entre os cidadãos e as instituições formadoras. “Nosso papel é facilitar o acesso à qualificação e ampliar as oportunidades. Essa é uma forma concreta de ajudar tanto quem está fora do mercado quanto quem deseja melhorar sua renda”, destacou.

A primeira turma já está em atividade com curso de panificação realizado em uma carreta-escola estacionada na sede da Câmara. Ao todo, serão oferecidos 45 cursos presenciais, com atividades práticas em áreas como construção civil, alimentação, setor automotivo, manutenção e logística.

As próximas turmas serão definidas conforme a demanda registrada nas pré-inscrições.

O diretor-regional do Senai, Rodolpho Mangialardo, explicou que a instituição será responsável por operacionalizar os cursos e conectar os formandos com o mercado. “As pessoas sairão com qualificação, currículo pronto e encaminhamento para entrevistas de emprego”, garantiu.

